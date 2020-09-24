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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032>
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:21

  akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":
- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.

В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес..
В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.

Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше...
https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4
Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... :D
Но законы экономики ему не подвластны...
Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!!
Так что покупать недвигу будет кому...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:46

Анонс цікавого за темою гілки: в четвер, 15 квітня, об 11-00 - звіт Інституту статистики Турецької республіки про продаж нерухомості іноземцям за березень 2021.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 кві, 2021 03:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:14

Пропоную форумчанам писати за темою гiлки.
Про турботу про вiдпочинок росiян пишiть вдома.
Кожен день гинуть нашi хлопцi.
Дякую за розумiння.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 кві, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Щось пропали репортажі з турецької натури.
Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:00

Пане Флаймане, а Вам воно навiщо? Вам на Philippines.
І Вас повигнен турбувати інший президент: Родри́го «Роди» Роа Дуте́рте. Не гайте часу - вивчайте "матчастину".
Людина на попереднiй сторiнцi спитала про конкретне - ЗА ТЕМОЮ ГІЛКИ - я дав вiдповiдь.
Цiкаву нову iнфу готую - аби ляпать, як Ви - не хочу.
Дам цIкаву фIнансову конкретику, як буде час.
ДIапазон вiд 40 000$ до 200 000$ - на будь-який смак.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:20

  flyman написав:Щось пропали репортажі з турецької натури.
Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?


Похоже что Султан Акурта нагнет, дабы тот меньше шастал,
и нахваливал всё подряд...

После вчерашнего решения России закрыть туризм в Турцию у страны остался лишь один поставщик туристов, который не вводил никаких ограничений – это Украина. Однако и этот рынок, похоже, будет закрыт. Причем закрыт будем самими турками.

В целом можно констатировать, что на туристический и отельный бизнес Турции неумолимо надвигается катастрофа: в отсутствии иностранных туристов, похоже, не остаётся надежд и на внутренний турпоток. Так, по данным турецких СМИ во вторник готовится заявление Эрдогана о полном закрытии всей Турции из-за катастрофического роста числа ковидных больных. По данным издания Turizmgazetesi, на сегодняшнем заседании кабинета президента Эрдоган в качестве меры по борьбе с распространением Covid-9 будет внесён ряд решений, касающихся туризма. «Среди них будет полное закрытие по всей Турции», - сообщает издание, при этом остаётся открытым вопрос - будет ли это полное закрытие по регионам и городам, либо только по отраслям.

Напомним, что на прошлой неделе о запрете туризма в Турцию объявил Китай, затем Иран (а это четвёртый по важности поставщик туристов в Турцию), после этому примеру последовали Германия и Британия – это второй и третий по размеру турпотока поставщики туристов. И наконец после долгих раздумий, продолжавшихся с четверга по понедельник, вчера правительство России также закрыло Турцию с 15 апреля по 1 июня.

Примечательно, что Эрдоган ещё в пятницу заявлял по телефону Путину о том, что гарантирует полную эпидемиологическую безопасность российских туристов во время их отдыха в Турции, а сегодня закрывает всю страну. На лицо политический расчет: успокоить турецкий, истерзаный ковидными ограничениями, турбизнес,
принять туристов и получить с них деньги, а заболеют они ковидом или нет – уже неважно...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:27

Для пана RTC12 нагадаю особисто тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Спробуйти прочитати:
А) Правила форуму (зверху);
Б) назву теми гілки - по буквах - може так вдасться.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:33

akurt
Пане Акурт, безопасность наших людей превыше вашей рекламы.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 04:04

Для тих, хто дивиться ТВЕРЕЗИМИ очима в майбутнє.
(Інвестиційна ідея. Виникла вчора випадково під час проїзду по одному з найпрестижніших бульварів в Анталії. Прохання до пустопорожніх флудерів - мрійників про поросятину - не читати).

  Richi написав:Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)

Серед гігантів-Забудовників Анталії - з обертами в мільярди - два. Обидва згадувалися мною на цій гілці.

Мати квартиру в одному з їх будинків - це суперпрестижно і воно того варто.
Не чекайте тут "дешево". Тут дорого. Тут круто. Тут престижно.
Круто дорого класно та престижно вартує від 1400 до 2000 доларів за 1 кв.м.
Для Вас - можливо - "вишенька на торті" ось тут.
Мікрорайон Uncali (Унджали) району Konyaalti
Зображення
Район престижних дорогих будинків із мешканцями "середнього" класу і вище.
Готель Sea Life 5* - перша лінія - в центрі подій та тусовки, за останні півроку двоє форумчан з цієї гілки зупинялися саме в ньому.
Ліворуч жк CasaBa - здано в 2018 році - ціна квартир на старті продажів 1 200 000 лір, після здачі - 1 500 000 лір, влітку 2020 була одна квартира 2+1 під оренду на 1 рік при умові одноразового платежу за рік в сумі 10 000 доларів; на сьогодні квартир 2+1 в продажу немає навіть у перекупів, в наявності є(?)/були 3+1 за ціною вже в 4 500 000 лір.

Докладна інформація є на сайті. Але те, що це реально круто - то точно.
Вибачайте, точних цін не знаю.
Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторам 30000 - 50000+$
Зверніть увагу на назву...
http://www.pinarlar.com.tr/ru/new-life- ... #filter=g1
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 06:58

  akurt написав:Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторам 30000 - 50000+$

акурт, чому ти не вклався, а поніс на депозити в лірах?
яким чином принесла, скільки податків з цього приносу оплачено, що лишилося в сухому осаді?
якщо "для себе", то чому продаєм? (читаєм вище назву теми, офтоп... може завести окрему тему "нерухомість Туреччини від акурта", і хай вона буде в топі форума)
flyman
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  #<1 ... 1029103010311032>
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