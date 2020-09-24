З 7.20
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:37
Аккурте , у вас з'явився конкурент, щодо напарювання турецьких йогуртів.
З 7.20
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:41
Bolt - у Вас на впарювання львівської б/в жувки конкурентів немає.
Як льві'янин львів'янину - Ви, правда - сільский львів'янин - скажу, що немає в українській мові слова "напарювання", навіть біля Наварії підвипившими рибалками не вживається.
Я вже не кажу про хлопців з Малечковичей, Конопниці та Зимної Води...
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