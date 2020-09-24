З 7.20
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:37
Аккурте , у вас з'явився конкурент, щодо напарювання турецьких йогуртів.
З 7.20
Додано: Сер 14 кві, 2021 07:41
Bolt - у Вас на впарювання львівської б/в жувки конкурентів немає.
Як льві'янин львів'янину - Ви, правда - сільский львів'янин - скажу, що немає в українській мові слова "напарювання", навіть біля Наварії підвипившими рибалками не вживається.
Я вже не кажу про хлопців з Малечковичей, Конопниці та Зимної Води...
Додано: Сер 14 кві, 2021 08:12
Навіщо мені б/в жуйка, якщо 150м від мене відкрили піцерію, де її готує справжній італієць.(Видно наша україночка з заробітків привезла)Та, що роблять у Львові навіть близько не лежала.
Додано: Сер 14 кві, 2021 08:24
Ви питали - відповідаємо...
Здається, в лютому панове питали про новий об’єкт від унікального Забудовника - AKG-group.
Тоді я відповів, що замислили щось нове - інфо буде в квітні.
Так і є - але трохи тримають інтригу - дають уривчасту інформаціяю - без орієнтирів...
Тому беремо калькулятор та записник, і аналізуємо.
Справа в тому, що це Забудовник, у якого квартири і розбирають як пиріжки, і у якого можна брати нерухомість на етапі фундаменту - навіть не думаючи.
Голова фірми багато років займався будівництвом в Німеччині, але враховуючи позитивний вектор розвитку нерухомості в Туреччині, закрив свій німецький відділок (до речі, вчасно) та зосередився на нерухомості в Анталії.
Сімейний бізнес: права рука голови фірми - його син - хлопець років 25-и. Очолює Департамент здачі в оренду перших поверхів побудованих будинків під супермаркети.
Два об’єкти минулих років: Casa Grande та Casa Verde. Перший (це останній за часом - ще на закінчено - літом - згадувався тут часто), другий - не так часто згадувався, хоча в 2018/2019 роках на цій гілці я про хід будівництва писав.
Об’єкт показовий для форумчан - всі ж думають, що вони знані фінансисти або знані економісти.
Ну або думають, що вони десь здатні вкластися вдало в нерухомість.
Тому: калькулятор, записник та свіжу голову!
Комплекс Casa Verde складається з 2-х 5-ти поверхових будинків (наші люди таке не люблять - подай поверхів 30-40).
Квартир 52: квартири 2+1 площею брутто 90-97 кв. метрів. Верхні поверхи - дворівневі квартири 3+1.
Збудований приблизно за 15 місяців: 2018/2019 роки.
Я писав про цей комплекс також те, що два рази організовував візити на будівництво двох архітекторів з України - з цікавістю дивилися на технології та хід будівництва. Все - позитив.
Так ось: останню квартиру 2+1 від Забудовника - була у вільному продажу навесні 2019 - було продано за 77 000 євро.
На етапі будівництва можна було взяти таку квартиру за 70 000 євро, а в разі сплати всієї суми готівкою та виключно в євро - за 62 000 євро. Було безвідсоткове розтермінування на час будівництва з оплатою за "вільним графіком" (але не рідше 1 разу в квартал).
Я очима не повірив в 2019 році: рівно через місяць після здачі комплексу (там чудовий плавальний басейн і СПА центр) на балконах з’явилося 5 (п’ять!!!) оголошень про продаж.
Було дивно: що це раптом всі почали продавати.
Грошовита магічна скринька відкрилася легко: до останньої ціни інвестори (це були різні люди) додали на диво однакову цифру: 10 000 євро. Всі як один.
Рахуємо профіт інвесторів:
- за варіантом 1: 87000 євро-77000 євро профіт складав +10 000 євро.
- за варіантом 2: 87000 євро-70000 євро профіт складав +17 000 євоо.
- за варіантом 3: 87000 євро-62000 євро профіт складав +25 000 євро.
Ідемо далі: чому квартири в продажі з’явилися саме через 1 місяць після повної здачі комплексу: а тому, що всі ці квартири інвестори продавали без оформлення Права власності на себе - тобто, через Попередній Договір із Забудовником. А ОСББ було створено через місяць і виникало питання про власників квартир та витрати на квартплату.
Таким чином: профіт ЧИСТИМИ без сплати будь-яких податків (Податок платив Покупець при оформленні Права власності на квартиру в державному кадастровому центрі).
Цікаво, що в готовому комплексі я побував вперше - зайти стороннім не було вже можливості - завдячуючи одному "доброму вуйкові" - виявився не зі Львова, а з Великої Британії.
Наразі квартир в продажу в цьому комплексі немає.
Найближчі за якістю аналоги - але далі від моря - ціна +- 1 000 000 лір або 103 000 Euros.
Бачите, панове, достатньо:
а) читати цю гілку;
б) мати калькулятор, записник та хоч поганенький олівець
- і гроші прибувають та прибувають...
А, забув, ще треба голову на плечах мати...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 кві, 2021 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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