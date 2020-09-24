Додано: Сер 14 кві, 2021 08:24

Грошовита магічна скринька відкрилася легко: до останньої ціни інвестори (це були різні люди) додали на диво однакову цифру: 10 000 євро.

Здається, в лютому панове питали про новий об’єкт від унікального Забудовника -Тоді я відповів, що замислили щось нове - інфо буде в квітні.Так і є - але трохи тримають інтригу - дають уривчасту інформаціяю - без орієнтирів...Тому беремо калькулятор та записник, і аналізуємо.Справа в тому, що це Забудовник, у якого квартири і розбирають як пиріжки, і у якого можна брати нерухомість на етапі фундаменту - навіть не думаючи.Голова фірми багато років займався будівництвом в Німеччині, але враховуючи позитивний вектор розвитку нерухомості в Туреччині, закрив свій німецький відділок (до речі, вчасно) та зосередився на нерухомості в Анталії.Сімейний бізнес: права рука голови фірми - його син - хлопець років 25-и. Очолює Департамент здачі в оренду перших поверхів побудованих будинків під супермаркети.Два об’єкти минулих років: Casa Grande та Casa Verde. Перший (це останній за часом - ще на закінчено - літом - згадувався тут часто), другий - не так часто згадувався, хоча в 2018/2019 роках на цій гілці я про хід будівництва писав.Об’єкт показовий для форумчан - всі ж думають, що вони знані фінансисти або знані економісти.Ну або думають, що вони десь здатні вкластися вдало в нерухомість.Тому: калькулятор, записник та свіжу голову!Комплекс Casa Verde складається з 2-х 5-ти поверхових будинків (наші люди таке не люблять - подай поверхів 30-40).Квартир 52: квартири 2+1 площею брутто 90-97 кв. метрів. Верхні поверхи - дворівневі квартири 3+1.Збудований приблизно за 15 місяців: 2018/2019 роки.Я писав про цей комплекс також те, що два рази організовував візити на будівництво двох архітекторів з України - з цікавістю дивилися на технології та хід будівництва. Все - позитив.Так ось: останню квартиру 2+1 від Забудовника - була у вільному продажу навесні 2019 - було продано за 77 000 євро.На етапі будівництва можна було взяти таку квартиру за 70 000 євро, а в разі сплати всієї суми готівкою та виключно в євро - заБуло безвідсоткове розтермінування на час будівництва з оплатою за "вільним графіком" (але не рідше 1 разу в квартал).Я очима не повірив в 2019 році: рівно через місяць після здачі комплексу (там чудовий плавальний басейн і СПА центр) на балконах з’явилося 5 (п’ять!!!) оголошень про продаж.Було дивно: що це раптом всі почали продавати.Всі як один.Рахуємо профіт інвесторів:- за варіантом 1: 87000 євро-77000 євро профіт складавєвро.- за варіантом 2: 87000 євро-70000 євро профіт складавєвоо.- за варіантом 3: 87000 євро-62000 євро профіт складавєвро.Ідемо далі: чому квартири в продажі з’явилися саме через 1 місяць після повної здачі комплексу: а тому, що всі ці квартири інвестори продавали без оформлення Права власності на себе - тобто, через Попередній Договір із Забудовником. А ОСББ було створено через місяць і виникало питання про власників квартир та витрати на квартплату.(Податок платив Покупець при оформленні Права власності на квартиру в державному кадастровому центрі).Цікаво, що в готовому комплексі я побував вперше - зайти стороннім не було вже можливості - завдячуючи одному "доброму вуйкові" - виявився не зі Львова, а з Великої Британії.Наразі квартир в продажу в цьому комплексі немає.Найближчі за якістю аналоги - але далі від моря - ціна +- 1 000 000 лір абоEuros.Бачите, панове, достатньо:а) читати цю гілку;б) мати калькулятор, записник та хоч поганенький олівець- і гроші прибувають та прибувають...А, забув, ще треба голову на плечах мати...