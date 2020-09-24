Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь": - введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.
В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес.. В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.
Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше... https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4 Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... Но законы экономики ему не подвластны... Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!! Так что покупать недвигу будет кому...
Щось пропали репортажі з турецької натури. Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?
Пане Флаймане, а Вам воно навiщо? Вам на Philippines. І Вас повигнен турбувати інший президент: Родри́го «Роди» Роа Дуте́рте. Не гайте часу - вивчайте "матчастину". Людина на попереднiй сторiнцi спитала про конкретне - ЗА ТЕМОЮ ГІЛКИ - я дав вiдповiдь. Цiкаву нову iнфу готую - аби ляпать, як Ви - не хочу. Дам цIкаву фIнансову конкретику, як буде час. ДIапазон вiд 40 000$ до 200 000$ - на будь-який смак.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Для тих, хто дивиться ТВЕРЕЗИМИ очима в майбутнє. (Інвестиційна ідея. Виникла вчора випадково під час проїзду по одному з найпрестижніших бульварів в Анталії. Прохання до пустопорожніх флудерів - мрійників про поросятину - не читати).
Richi написав:Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)
Серед гігантів-Забудовників Анталії - з обертами в мільярди - два. Обидва згадувалися мною на цій гілці.
Мати квартиру в одному з їх будинків - це суперпрестижно і воно того варто. Не чекайте тут "дешево". Тут дорого. Тут круто. Тут престижно. Круто дорого класно та престижно вартує від 1400 до 2000 доларів за 1 кв.м. Для Вас - можливо - "вишенька на торті" ось тут. Мікрорайон Uncali (Унджали) району Konyaalti Район престижних дорогих будинків із мешканцями "середнього" класу і вище. Готель Sea Life 5* - перша лінія - в центрі подій та тусовки, за останні півроку двоє форумчан з цієї гілки зупинялися саме в ньому. Ліворуч жк CasaBa - здано в 2018 році - ціна квартир на старті продажів 1 200 000 лір, після здачі - 1 500 000 лір, влітку 2020 була одна квартира 2+1 під оренду на 1 рік при умові одноразового платежу за рік в сумі 10 000 доларів; на сьогодні квартир 2+1 в продажу немає навіть у перекупів, в наявності є(?)/були 3+1 за ціною вже в 4 500 000 лір.
Докладна інформація є на сайті. Але те, що це реально круто - то точно. Вибачайте, точних цін не знаю. Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторам 30000 - 50000+$ Зверніть увагу на назву... http://www.pinarlar.com.tr/ru/new-life- ... #filter=g1
akurt написав:Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторам 30000 - 50000+$
акурт, чому ти не вклався, а поніс на депозити в лірах? яким чином принесла, скільки податків з цього приносу оплачено, що лишилося в сухому осаді? якщо "для себе", то чому продаєм? (читаєм вище назву теми, офтоп... може завести окрему тему "нерухомість Туреччини від акурта", і хай вона буде в топі форума)
Ви питали - відповідаємо... Здається, в лютому панове питали про новий об’єкт від унікального Забудовника - AKG-group. Тоді я відповів, що замислили щось нове - інфо буде в квітні. Так і є - але трохи тримають інтригу - дають уривчасту інформаціяю - без орієнтирів... Тому беремо калькулятор та записник, і аналізуємо. Справа в тому, що це Забудовник, у якого квартири і розбирають як пиріжки, і у якого можна брати нерухомість на етапі фундаменту - навіть не думаючи. Голова фірми багато років займався будівництвом в Німеччині, але враховуючи позитивний вектор розвитку нерухомості в Туреччині, закрив свій німецький відділок (до речі, вчасно) та зосередився на нерухомості в Анталії. Сімейний бізнес: права рука голови фірми - його син - хлопець років 25-и. Очолює Департамент здачі в оренду перших поверхів побудованих будинків під супермаркети.
Два об’єкти минулих років: Casa Grande та Casa Verde. Перший (це останній за часом - ще на закінчено - літом - згадувався тут часто), другий - не так часто згадувався, хоча в 2018/2019 роках на цій гілці я про хід будівництва писав.
Об’єкт показовий для форумчан - всі ж думають, що вони знані фінансисти або знані економісти. Ну або думають, що вони десь здатні вкластися вдало в нерухомість.
Тому: калькулятор, записник та свіжу голову! Комплекс Casa Verde складається з 2-х 5-ти поверхових будинків (наші люди таке не люблять - подай поверхів 30-40). Квартир 52: квартири 2+1 площею брутто 90-97 кв. метрів. Верхні поверхи - дворівневі квартири 3+1. Збудований приблизно за 15 місяців: 2018/2019 роки. Я писав про цей комплекс також те, що два рази організовував візити на будівництво двох архітекторів з України - з цікавістю дивилися на технології та хід будівництва. Все - позитив.
Так ось: останню квартиру 2+1 від Забудовника - була у вільному продажу навесні 2019 - було продано за 77 000 євро. На етапі будівництва можна було взяти таку квартиру за 70 000 євро, а в разі сплати всієї суми готівкою та виключно в євро - за 62 000 євро. Було безвідсоткове розтермінування на час будівництва з оплатою за "вільним графіком" (але не рідше 1 разу в квартал).
Я очима не повірив в 2019 році: рівно через місяць після здачі комплексу (там чудовий плавальний басейн і СПА центр) на балконах з’явилося 5 (п’ять!!!) оголошень про продаж. Було дивно: що це раптом всі почали продавати. Грошовита магічна скринька відкрилася легко: до останньої ціни інвестори (це були різні люди) додали на диво однакову цифру: 10 000 євро. Всі як один. Рахуємо профіт інвесторів: - за варіантом 1: 87000 євро-77000 євро профіт складав +10 000 євро. - за варіантом 2: 87000 євро-70000 євро профіт складав +17 000 євоо. - за варіантом 3: 87000 євро-62000 євро профіт складав +25 000 євро.
Ідемо далі: чому квартири в продажі з’явилися саме через 1 місяць після повної здачі комплексу: а тому, що всі ці квартири інвестори продавали без оформлення Права власності на себе - тобто, через Попередній Договір із Забудовником. А ОСББ було створено через місяць і виникало питання про власників квартир та витрати на квартплату. Таким чином: профіт ЧИСТИМИ без сплати будь-яких податків (Податок платив Покупець при оформленні Права власності на квартиру в державному кадастровому центрі). Цікаво, що в готовому комплексі я побував вперше - зайти стороннім не було вже можливості - завдячуючи одному "доброму вуйкові" - виявився не зі Львова, а з Великої Британії. Наразі квартир в продажу в цьому комплексі немає. Найближчі за якістю аналоги - але далі від моря - ціна +- 1 000 000 лір або 103 000 Euros.
Бачите, панове, достатньо: а) читати цю гілку; б) мати калькулятор, записник та хоч поганенький олівець - і гроші прибувають та прибувають... А, забув, ще треба голову на плечах мати...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 кві, 2021 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Профит считается когда всё продано и получены живые деньги, уплачены ВСЕ налоги и подсчитаны все расходы.... Все твои расчёты уже давно расписаны на сайтах турецких риелторов, где все вещают одно и тоже: "Будет только дорожать..."
Эх Акурт, профукал такую "золотую жилу". Понес кровные бабулеты не в турецкий бетон, а в турецкую банку, где в итоге можно получить пшик... Сам ведь пишешь: А, забув, ще треба голову на плечах мати...
************************ Согласно данным, опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat), в течение последних двух лет строительный сектор сильно пострадал в финансовом отношении после того, как строительный бум резко остановился, а лира подешевела по отношению к доллару. В результате данных событий многие компании не смогли распродать имеющийся жилищный фонд....