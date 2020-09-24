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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:21

  akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":
- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.

В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес..
В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.

Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше...
https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4
Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... :D
Но законы экономики ему не подвластны...
Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!!
Так что покупать недвигу будет кому...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:46

Анонс цікавого за темою гілки: в четвер, 15 квітня, об 11-00 - звіт Інституту статистики Турецької республіки про продаж нерухомості іноземцям за березень 2021.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 кві, 2021 03:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:14

Пропоную форумчанам писати за темою гiлки.
Про турботу про вiдпочинок росiян пишiть вдома.
Кожен день гинуть нашi хлопцi.
Дякую за розумiння.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 кві, 2021 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Щось пропали репортажі з турецької натури.
Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:00

Пане Флаймане, а Вам воно навiщо? Вам на Philippines.
І Вас повигнен турбувати інший президент: Родри́го «Роди» Роа Дуте́рте. Не гайте часу - вивчайте "матчастину".
Людина на попереднiй сторiнцi спитала про конкретне - ЗА ТЕМОЮ ГІЛКИ - я дав вiдповiдь.
Цiкаву нову iнфу готую - аби ляпать, як Ви - не хочу.
Дам цIкаву фIнансову конкретику, як буде час.
ДIапазон вiд 40 000$ до 200 000$ - на будь-який смак.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:33

akurt
Пане Акурт, безопасность наших людей превыше вашей рекламы.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 04:04

Для тих, хто дивиться ТВЕРЕЗИМИ очима в майбутнє.
(Інвестиційна ідея. Виникла вчора випадково під час проїзду по одному з найпрестижніших бульварів в Анталії. Прохання до пустопорожніх флудерів - мрійників про поросятину - не читати).

  Richi написав:Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)

Серед гігантів-Забудовників Анталії - з обертами в мільярди - два. Обидва згадувалися мною на цій гілці.

Мати квартиру в одному з їх будинків - це суперпрестижно і воно того варто.
Не чекайте тут "дешево". Тут дорого. Тут круто. Тут престижно.
Круто дорого класно та престижно вартує від 1400 до 2000 доларів за 1 кв.м.
Для Вас - можливо - "вишенька на торті" ось тут.
Мікрорайон Uncali (Унджали) району Konyaalti
Зображення
Район престижних дорогих будинків із мешканцями "середнього" класу і вище.
Готель Sea Life 5* - перша лінія - в центрі подій та тусовки, за останні півроку двоє форумчан з цієї гілки зупинялися саме в ньому.
Ліворуч жк CasaBa - здано в 2018 році - ціна квартир на старті продажів 1 200 000 лір, після здачі - 1 500 000 лір, влітку 2020 була одна квартира 2+1 під оренду на 1 рік при умові одноразового платежу за рік в сумі 10 000 доларів; на сьогодні квартир 2+1 в продажу немає навіть у перекупів, в наявності є(?)/були 3+1 за ціною вже в 4 500 000 лір.

Докладна інформація є на сайті. Але те, що це реально круто - то точно.
Вибачайте, точних цін не знаю.
Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторам 30000 - 50000+$
Зверніть увагу на назву...
http://www.pinarlar.com.tr/ru/new-life- ... #filter=g1
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 06:58

  akurt написав:Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторам 30000 - 50000+$

акурт, чому ти не вклався, а поніс на депозити в лірах?
яким чином принесла, скільки податків з цього приносу оплачено, що лишилося в сухому осаді?
якщо "для себе", то чому продаєм? (читаєм вище назву теми, офтоп... може завести окрему тему "нерухомість Туреччини від акурта", і хай вона буде в топі форума)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:24

Ви питали - відповідаємо...
Здається, в лютому панове питали про новий об’єкт від унікального Забудовника - AKG-group.
Тоді я відповів, що замислили щось нове - інфо буде в квітні.
Так і є - але трохи тримають інтригу - дають уривчасту інформаціяю - без орієнтирів...
Зображення
Тому беремо калькулятор та записник, і аналізуємо.
Справа в тому, що це Забудовник, у якого квартири і розбирають як пиріжки, і у якого можна брати нерухомість на етапі фундаменту - навіть не думаючи.
Голова фірми багато років займався будівництвом в Німеччині, але враховуючи позитивний вектор розвитку нерухомості в Туреччині, закрив свій німецький відділок (до речі, вчасно) та зосередився на нерухомості в Анталії.
Сімейний бізнес: права рука голови фірми - його син - хлопець років 25-и. Очолює Департамент здачі в оренду перших поверхів побудованих будинків під супермаркети.

Два об’єкти минулих років: Casa Grande та Casa Verde. Перший (це останній за часом - ще на закінчено - літом - згадувався тут часто), другий - не так часто згадувався, хоча в 2018/2019 роках на цій гілці я про хід будівництва писав.

Об’єкт показовий для форумчан - всі ж думають, що вони знані фінансисти або знані економісти.
Ну або думають, що вони десь здатні вкластися вдало в нерухомість.

Тому: калькулятор, записник та свіжу голову!
Комплекс Casa Verde складається з 2-х 5-ти поверхових будинків (наші люди таке не люблять - подай поверхів 30-40).
Квартир 52: квартири 2+1 площею брутто 90-97 кв. метрів. Верхні поверхи - дворівневі квартири 3+1.
Збудований приблизно за 15 місяців: 2018/2019 роки.
Я писав про цей комплекс також те, що два рази організовував візити на будівництво двох архітекторів з України - з цікавістю дивилися на технології та хід будівництва. Все - позитив.

Так ось: останню квартиру 2+1 від Забудовника - була у вільному продажу навесні 2019 - було продано за 77 000 євро.
На етапі будівництва можна було взяти таку квартиру за 70 000 євро, а в разі сплати всієї суми готівкою та виключно в євро - за 62 000 євро. Було безвідсоткове розтермінування на час будівництва з оплатою за "вільним графіком" (але не рідше 1 разу в квартал).

Я очима не повірив в 2019 році: рівно через місяць після здачі комплексу (там чудовий плавальний басейн і СПА центр) на балконах з’явилося 5 (п’ять!!!) оголошень про продаж.
Було дивно: що це раптом всі почали продавати.
Грошовита магічна скринька відкрилася легко: до останньої ціни інвестори (це були різні люди) додали на диво однакову цифру: 10 000 євро. Всі як один.
Рахуємо профіт інвесторів:
- за варіантом 1: 87000 євро-77000 євро профіт складав +10 000 євро.
- за варіантом 2: 87000 євро-70000 євро профіт складав +17 000 євоо.
- за варіантом 3: 87000 євро-62000 євро профіт складав +25 000 євро.

Ідемо далі: чому квартири в продажі з’явилися саме через 1 місяць після повної здачі комплексу: а тому, що всі ці квартири інвестори продавали без оформлення Права власності на себе - тобто, через Попередній Договір із Забудовником. А ОСББ було створено через місяць і виникало питання про власників квартир та витрати на квартплату.
Таким чином: профіт ЧИСТИМИ без сплати будь-яких податків (Податок платив Покупець при оформленні Права власності на квартиру в державному кадастровому центрі).
Цікаво, що в готовому комплексі я побував вперше - зайти стороннім не було вже можливості - завдячуючи одному "доброму вуйкові" - виявився не зі Львова, а з Великої Британії.
Наразі квартир в продажу в цьому комплексі немає.
Найближчі за якістю аналоги - але далі від моря - ціна +- 1 000 000 лір або 103 000 Euros.

Бачите, панове, достатньо:
а) читати цю гілку;
б) мати калькулятор, записник та хоч поганенький олівець
- і гроші прибувають та прибувають...
А, забув, ще треба голову на плечах мати...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 кві, 2021 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:56

  akurt написав:.
Рахуємо профіт інвесторів:
- за варіантом 1: 87000 євро-77000 євро профіт складав +10 000 євро.
- за варіантом 2: 87000 євро-70000 євро профіт складав +17 000 євоо.
- за варіантом 3: 87000 євро-62000 євро профіт складав +25 000 євро.

А, забув, ще треба голову на плечах мати...


Профит считается когда всё продано и получены живые деньги,
уплачены ВСЕ налоги и подсчитаны все расходы....
Все твои расчёты уже давно расписаны на сайтах турецких риелторов,
где все вещают одно и тоже: "Будет только дорожать..."

Эх Акурт, профукал такую "золотую жилу".
Понес кровные бабулеты не в турецкий бетон, а в турецкую банку,
где в итоге можно получить пшик... Сам ведь пишешь:
А, забув, ще треба голову на плечах мати...

************************
Согласно данным, опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat), в течение последних двух лет строительный сектор сильно пострадал в финансовом отношении после того, как строительный бум резко остановился, а лира подешевела по отношению к доллару. В результате данных событий многие компании не смогли распродать имеющийся жилищный фонд....

Давай Акурт, фантазируй дальше... :D
RTC12
 
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