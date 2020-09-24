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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:30

Не для реклами, а з турботою про форумчан
Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18.
То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування...
Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було...
http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:10

  akurt написав:Не для реклами, а з турботою про форумчан
Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18.
То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування...
Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було...
http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/

якщо нема про що писати, пишем, що в акурта +20 за бортом
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:19

  flyman написав:
  akurt написав:Не для реклами, а з турботою про форумчан
Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18.
То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування...
Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було...
http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/

якщо нема про що писати, пишем, що в акурта +20 за бортом

Молния!!!
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Мизантрóп
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  #<1 ... 1029103010311032
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