Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не для реклами, а з турботою про форумчан Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18. То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування... Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було... http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
akurt написав:Не для реклами, а з турботою про форумчан Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18. То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування... Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було... http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
якщо нема про що писати, пишем, що в акурта +20 за бортом
akurt написав:Не для реклами, а з турботою про форумчан Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18. То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування... Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було... http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
якщо нема про що писати, пишем, що в акурта +20 за бортом