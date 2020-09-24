Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не для реклами, а з турботою про форумчан Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18. То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування... Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було... http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року (за даними Інституту статистики Турецької респуліки)
1. Всього продано квартир в Туреччині: Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020. Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600. Частка Стамбула складає 19,8%. З усієї кількості проданих квартир: 33 365 - первинний ринок, 77 876 - вторинний ринок.
2. В березні суттєво збільшився продаж житла іноземцям - всього було продано 4 248 квартир. Це значно бідльше у порівняні з аналогічними місяцями 2019 і 2020 років. Зростання у порівняні з березнем 2020 на 39,9%: (!!!!!). Перше місце - Стамбул (2 119 квартир), друге місце традиційно - перлина Середземноморського узбережжя - Анталія (889 квартир). Третє місце з великим відривом - столиця Анкара - 252 квартири.
3. За громадянством щасливих володарів квартир:
Зростання кількості квартир, придбаних українцями, склало +55% (!!!!). У порівняннні: - січень 2021 - 69 квартир; - лютий 2021 - 60 квартир; - березень 2021 - 93 квартири. У порівнянні з березнем 2019 - 47; березень 2020: 78.