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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:30

Не для реклами, а з турботою про форумчан
Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18.
То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування...
Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було...
http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:24

Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року
(за даними Інституту статистики Турецької респуліки)

1. Всього продано квартир в Туреччині:
Зображення
Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020.
Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.
Частка Стамбула складає 19,8%.
З усієї кількості проданих квартир: 33 365 - первинний ринок, 77 876 - вторинний ринок.

2. В березні суттєво збільшився продаж житла іноземцям - всього було продано 4 248 квартир.Зображення
Це значно бідльше у порівняні з аналогічними місяцями 2019 і 2020 років.
Зростання у порівняні з березнем 2020 на 39,9%: (!!!!!).
Перше місце - Стамбул (2 119 квартир), друге місце традиційно - перлина Середземноморського узбережжя - Анталія (889 квартир). Третє місце з великим відривом - столиця Анкара - 252 квартири.

3. За громадянством щасливих володарів квартир:
Зображення

Зростання кількості квартир, придбаних українцями, склало +55% (!!!!).
У порівняннні:
- січень 2021 - 69 квартир;
- лютий 2021 - 60 квартир;
- березень 2021 - 93 квартири.
У порівнянні з березнем 2019 - 47; березень 2020: 78.
akurt
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З нами з: 12.02.09
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  #<1 ... 1029103010311032
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