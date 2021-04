Додано: Чет 15 кві, 2021 10:49

akurt написав: Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року

(за даними Інституту статистики Турецької респуліки)



Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020.

Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.

Очередная акуртовская брехня...Ну никак не может чтобы не наврать... Тур.статистика опубликовала данные по всем продажам, включая как турок так и иностранцев.First time sales in Turkey became 33 thousand 365 by decreasing 2.1% compared to the same month of the previous yearIn the January-March period, 263 thousand 50 houses were sold and decreased by 22.9% compared to the same period of the previous year. Mortgaged sales were 47 thousand 216 and decreased by 63.5%Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+