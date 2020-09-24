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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:30

Не для реклами, а з турботою про форумчан
Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18.
То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування...
Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було...
http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:24

Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року
(за даними Інституту статистики Турецької респуліки)

1. Всього продано квартир в Туреччині:
Зображення
Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020.
Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.
Частка Стамбула складає 19,8%.
З усієї кількості проданих квартир: 33 365 - первинний ринок, 77 876 - вторинний ринок.

2. В березні суттєво збільшився продаж житла іноземцям - всього було продано 4 248 квартир.Зображення
Це значно бідльше у порівняні з аналогічними місяцями 2019 і 2020 років.
Зростання у порівняні з березнем 2020 на 39,9%: (!!!!!).
Перше місце - Стамбул (2 119 квартир), друге місце традиційно - перлина Середземноморського узбережжя - Анталія (889 квартир). Третє місце з великим відривом - столиця Анкара - 252 квартири.

3. За громадянством щасливих володарів квартир:
Зображення

Зростання кількості квартир, придбаних українцями, склало +55% (!!!!).
У порівняннні:
- січень 2021 - 69 квартир;
- лютий 2021 - 60 квартир;
- березень 2021 - 93 квартири.
У порівнянні з березнем 2019 - 47; березень 2020: 78.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

бідніть турецькі багачі
https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2021-7865.pdf
ст.13

Top 10 fallers

The countries that saw the biggest decline in their UHNWI population in 2020

Turkey-20%
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:44

Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи.
Реально. Підтримую.
Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем:
Зображення
Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".

В Анталії +20. Тихо та спокійно.
Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre.
Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали.
Вешталися по всіляких (видалено).
Вчора почали плакати...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:49

  akurt написав:Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року
(за даними Інституту статистики Турецької респуліки)

Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020.
Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.

Очередная акуртовская брехня...
Ну никак не может чтобы не наврать... Тур.статистика опубликовала данные по всем продажам, включая как турок так и иностранцев.

Первичные продажи квартир в Турции составили 33 тысячи 365, снизившись на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
First time sales in Turkey became 33 thousand 365 by decreasing 2.1% compared to the same month of the previous year

Один месяц, конечно, не показатель, но если сравнивать 1 квартал 2021г.
к аналогичному кварталу 2020г., то продажи упали на 22.9%, а продажи по ипотеке обвалились на 63.5%
In the January-March period, 263 thousand 50 houses were sold and decreased by 22.9% compared to the same period of the previous year. Mortgaged sales were 47 thousand 216 and decreased by 63.5%

Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:57

  akurt написав:Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи.
Реально. Підтримую.
Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем:
Зображення
Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".

В Анталії +20. Тихо та спокійно.
Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre.
Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали.
Вешталися по всіляких (видалено).
Вчора почали плакати...

Із 60Куе на Філіпінах ти топ 1%.
Всього 1 (Один) BTC.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:29

Мечты и приятный анализ flyman’ом умных вещей мне нравится.
Он заставляет форумчан спуститься с небес на землю и реально смотреть на вещи.
Если смотришь нереально - то ты банальный мечтатель.
В этом нет ничего плохого - быть мечтателем, но не забывай пословицу: «Квас - да не про Вас».
Вот мой бывший шеф переезжал в страну в списке 3 - это было 20 лет назад - продали абсолютно все нахомяченное, на кармане было 90 000 долларов. И - вперёд! Получилось. Урок 1: надо иметь стартовый капитал.
Более важно другое: как-то привёл в офис очень успешной фирмы одногруппника за руку человека с просьбой устроить на работу. Человека адекватного.
И вот тут сразу 2 урока:
- первое что меня поразило при входе в офисные помещения - огромный зал, человек 20 сотрудников за столами и мониторами. В глубине зала узнаю другого одногруппника - Боже правый, сколько вместе выпито и оттрахано! Я думал, он вскочит и победит ко мне - важному гостю навстречу... ни фига: Серега только посмел поднять вверх даже не голову, а только глаза в голове. Прикольно, подумал я, заходя в кабинки его начальника с которым не только бухали по комнатам общаг, не только получали высшие баллы на всех экзаменах, но и спасали от верной смерти... молчу... молчу.
Так вот: кофе, виски, слова слова речь о том, чтоинеплозо бы было взять на работу человечика вот такого-то и такого-то...
И вот директор и владелец успешной фирмы и здания в центре для фирмы произнёс самый главный урок для мечтателей с этого форума:
«А что он такое сумеет сделать для моей фирмы, что я заплачу ему деньги?»
Я тогда подумал: гениальная фраза!
А теперь спроектируйте ее на мечту про Швейцарию, США или даже Кению.
А вот попробуйте!
akurt
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  #<1 ... 1029103010311032
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