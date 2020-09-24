Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не для реклами, а з турботою про форумчан Сьогодні у Львові традиційний зимовий сніг - приятелі здають тести та збираються провідати Туреччину - тут справжнє літо - в понеділок прогнозують +27. Вода в морі +18. То путівки на тиждень від 100 євро з особи - це і переліт, і проживання, і харчування... Рекомендую подивитися готелі в Кемері - таких цін зроду не було... http://lowcostavia.com.ua/paketni-tury- ... -antaliia/
Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року (за даними Інституту статистики Турецької респуліки)
1. Всього продано квартир в Туреччині: Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020. Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600. Частка Стамбула складає 19,8%. З усієї кількості проданих квартир: 33 365 - первинний ринок, 77 876 - вторинний ринок.
2. В березні суттєво збільшився продаж житла іноземцям - всього було продано 4 248 квартир. Це значно бідльше у порівняні з аналогічними місяцями 2019 і 2020 років. Зростання у порівняні з березнем 2020 на 39,9%: (!!!!!). Перше місце - Стамбул (2 119 квартир), друге місце традиційно - перлина Середземноморського узбережжя - Анталія (889 квартир). Третє місце з великим відривом - столиця Анкара - 252 квартири.
3. За громадянством щасливих володарів квартир:
Зростання кількості квартир, придбаних українцями, склало +55% (!!!!). У порівняннні: - січень 2021 - 69 квартир; - лютий 2021 - 60 квартир; - березень 2021 - 93 квартири. У порівнянні з березнем 2019 - 47; березень 2020: 78.
Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи. Реально. Підтримую. Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем: Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".
В Анталії +20. Тихо та спокійно. Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre. Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали. Вешталися по всіляких (видалено). Вчора почали плакати...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року (за даними Інституту статистики Турецької респуліки)
Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020. Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.
Очередная акуртовская брехня... Ну никак не может чтобы не наврать... Тур.статистика опубликовала данные по всем продажам, включая как турок так и иностранцев.
Первичные продажи квартир в Турции составили 33 тысячи 365, снизившись на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. First time sales in Turkey became 33 thousand 365 by decreasing 2.1% compared to the same month of the previous year
Один месяц, конечно, не показатель, но если сравнивать 1 квартал 2021г. к аналогичному кварталу 2020г., то продажи упали на 22.9%, а продажи по ипотеке обвалились на 63.5% In the January-March period, 263 thousand 50 houses were sold and decreased by 22.9% compared to the same period of the previous year. Mortgaged sales were 47 thousand 216 and decreased by 63.5%
Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
akurt написав:Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи. Реально. Підтримую. Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем: Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".
В Анталії +20. Тихо та спокійно. Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre. Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали. Вешталися по всіляких (видалено). Вчора почали плакати...
Із 60Куе на Філіпінах ти топ 1%. Всього 1 (Один) BTC.
Мечты и приятный анализ flyman’ом умных вещей мне нравится. Он заставляет форумчан спуститься с небес на землю и реально смотреть на вещи. Если смотришь нереально - то ты банальный мечтатель. В этом нет ничего плохого - быть мечтателем, но не забывай пословицу: «Квас - да не про Вас». Вот мой бывший шеф переезжал в страну в списке 3 - это было 20 лет назад - продали абсолютно все нахомяченное, на кармане было 90 000 долларов. И - вперёд! Получилось. Урок 1: надо иметь стартовый капитал. Более важно другое: как-то привёл в офис очень успешной фирмы одногруппника за руку человека с просьбой устроить на работу. Человека адекватного. И вот тут сразу 2 урока: - первое что меня поразило при входе в офисные помещения - огромный зал, человек 20 сотрудников за столами и мониторами. В глубине зала узнаю другого одногруппника - Боже правый, сколько вместе выпито и оттрахано! Я думал, он вскочит и победит ко мне - важному гостю навстречу... ни фига: Серега только посмел поднять вверх даже не голову, а только глаза в голове. Прикольно, подумал я, заходя в кабинки его начальника с которым не только бухали по комнатам общаг, не только получали высшие баллы на всех экзаменах, но и спасали от верной смерти... молчу... молчу. Так вот: кофе, виски, слова слова речь о том, чтоинеплозо бы было взять на работу человечика вот такого-то и такого-то... И вот директор и владелец успешной фирмы и здания в центре для фирмы произнёс самый главный урок для мечтателей с этого форума: «А что он такое сумеет сделать для моей фирмы, что я заплачу ему деньги?» Я тогда подумал: гениальная фраза! А теперь спроектируйте ее на мечту про Швейцарию, США или даже Кению. А вот попробуйте!