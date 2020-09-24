RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:44

Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи.
Реально. Підтримую.
Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем:
Зображення
Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".

В Анталії +20. Тихо та спокійно.
Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre.
Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали.
Вешталися по всіляких (видалено).
Вчора почали плакати...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5776
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:49

  akurt написав:Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року
(за даними Інституту статистики Турецької респуліки)

Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020.
Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.

Очередная акуртовская брехня...
Ну никак не может чтобы не наврать... Тур.статистика опубликовала данные по всем продажам, включая как турок так и иностранцев.

Первичные продажи квартир в Турции составили 33 тысячи 365, снизившись на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
First time sales in Turkey became 33 thousand 365 by decreasing 2.1% compared to the same month of the previous year

Один месяц, конечно, не показатель, но если сравнивать 1 квартал 2021г.
к аналогичному кварталу 2020г., то продажи упали на 22.9%, а продажи по ипотеке обвалились на 63.5%
In the January-March period, 263 thousand 50 houses were sold and decreased by 22.9% compared to the same period of the previous year. Mortgaged sales were 47 thousand 216 and decreased by 63.5%

Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
RTC12
 
Повідомлень: 250
З нами з: 09.05.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:57

  akurt написав:Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи.
Реально. Підтримую.
Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем:
Зображення
Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".

В Анталії +20. Тихо та спокійно.
Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre.
Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали.
Вешталися по всіляких (видалено).
Вчора почали плакати...

Із 60Куе на Філіпінах ти топ 1%.
Всього 1 (Один) BTC.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:21

Прикольно крючит и ломает RTC12, который НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА не был в Турции.
Уже ему и опубликованные сегодня в 10-00 данные Института статистики Турецкой республики не подходят.
Забавно невероятно!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 12:27, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5776
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:22

  flyman написав:Із 60Куе на Філіпінах ти топ 1%.
Всього 1 (Один) BTC.

Серіал - Сезон мрій, друга серія, третій сезон :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1029103010311032
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 168, 169, 170
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1698 239380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 12:33
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 683, 684, 685
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6843 846850
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 12:32
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.