Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи. Реально. Підтримую. Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем: Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".
В Анталії +20. Тихо та спокійно. Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre. Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали. Вешталися по всіляких (видалено). Вчора почали плакати...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року (за даними Інституту статистики Турецької респуліки)
Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020. Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.
Очередная акуртовская брехня... Ну никак не может чтобы не наврать... Тур.статистика опубликовала данные по всем продажам, включая как турок так и иностранцев.
Первичные продажи квартир в Турции составили 33 тысячи 365, снизившись на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. First time sales in Turkey became 33 thousand 365 by decreasing 2.1% compared to the same month of the previous year
Один месяц, конечно, не показатель, но если сравнивать 1 квартал 2021г. к аналогичному кварталу 2020г., то продажи упали на 22.9%, а продажи по ипотеке обвалились на 63.5% In the January-March period, 263 thousand 50 houses were sold and decreased by 22.9% compared to the same period of the previous year. Mortgaged sales were 47 thousand 216 and decreased by 63.5%
Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
akurt написав:Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи. Реально. Підтримую. Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем: Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".
В Анталії +20. Тихо та спокійно. Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre. Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали. Вешталися по всіляких (видалено). Вчора почали плакати...
Із 60Куе на Філіпінах ти топ 1%. Всього 1 (Один) BTC.
Прикольно крючит и ломает RTC12, который НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА не был в Турции. Уже ему и опубликованные сегодня в 10-00 данные Института статистики Турецкой республики не подходят. Забавно невероятно!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 12:27, всього редагувалось 2 разів.