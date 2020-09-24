Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи. Реально. Підтримую. Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем: Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".
В Анталії +20. Тихо та спокійно. Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre. Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали. Вешталися по всіляких (видалено). Вчора почали плакати...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Звіт про продаж житла іноземцям в березні 2021 року (за даними Інституту статистики Турецької респуліки)
Зростання продажів квартир склало +2,4% у порівняння з березнем 2020. Перше місце - Стамбул (22 007 квартир), друге - Анкара (11 000), третє - Ізмір - 6 600.
Очередная акуртовская брехня... Ну никак не может чтобы не наврать... Тур.статистика опубликовала данные по всем продажам, включая как турок так и иностранцев.
Первичные продажи квартир в Турции составили 33 тысячи 365, снизившись на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. First time sales in Turkey became 33 thousand 365 by decreasing 2.1% compared to the same month of the previous year
Один месяц, конечно, не показатель, но если сравнивать 1 квартал 2021г. к аналогичному кварталу 2020г., то продажи упали на 22.9%, а продажи по ипотеке обвалились на 63.5% In the January-March period, 263 thousand 50 houses were sold and decreased by 22.9% compared to the same period of the previous year. Mortgaged sales were 47 thousand 216 and decreased by 63.5%
Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
akurt написав:Добре, що Ви вичаєте/читаєте такі документи. Реально. Підтримую. Кірм тошго, дані допомогають читачам вибрати місце під сонцем: Хочете вгдаю: жодна з цих країн в найближчі 100 років їм не "світить".
В Анталії +20. Тихо та спокійно. Саме зараз відвідаємо з приятелями офіс продажів Fenix Centre. Прокинулися, блін, коли було по 380 000 лір - не брали. Вешталися по всіляких (видалено). Вчора почали плакати...
Із 60Куе на Філіпінах ти топ 1%. Всього 1 (Один) BTC.
Прикольно крючит и ломает RTC12, который НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА не был в Турции. Уже ему и опубликованные сегодня в 10-00 данные Института статистики Турецкой республики не подходят. Забавно невероятно!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Вот кто-то может подумать, что топик-стартер обижается на потоки неквалифицированных мнений/советов - а я так даже рад.
RTC12 написав:Очередная акуртовская брехня... Ну никак не может чтобы не наврать... Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
"Чтобы в ложь поверили - она должна быть чудовищной" (знаменитая фраза не помню, кто сказал). На самом деле сегодня в 14-00 Центральный банк Турецкой республики подтвердил то, что было ранее: Но мне нравится новый критерий выбора недвиги для себя, любимого. "Критерий поросятины" уже был... "Критерий отсутствия/присутствия на продажу гостиниц" уже был (по критерию победил город для инвестиций по названию Никополь)... "Критерий турпотока в ту или иную страну" уже был... "Критерий присутствия от недвижимости на расстоянии в 150 м пиццерии" уже был... Теперь новый "Критерий по ставке overnight". Мне нравится реально!!!!
А теперь напьемся холодненькой минеральной воды и спустимся с небес на землю. Врун akurt продолжит врать далее.
Осенью 2020 я на этой вате среди самых интересных новинок назвал жилой комплекс - равных в Анталии еще не было - Fenix Centre. Все есть на этой ветке: ВСЯ ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ЛИЧНО вруном В ОФИСЕ ПРОДАЖ. 1. Старт цен на квартиры "1+1" - 380 000 лир/440 000 лир (примерно 54 000 долларов). 2. Первый взнос жесткий - 60% (обычно в Турции 50%) и беспроцентная рассрочка до 2023 года (срок сдачи). 3. ФИКСАЦИЯ цены в турецких лирах (!!!). 4. Через месяц после старта продаж я написал, и даже опубликовал схему/карту что объект стал еще более интересен после того, как пляж полузаброшенной базы отдыха рядом выкупил под яхт-клуб эмир Катара. 5. Потом лживо сообщил, что цены в прайсах поменяли на 580 000 лир. 6. Потом лживо сообщил, что квартиры в окружающих домах на первой линии выросли в цене с 300 000 долларов до 400 000 долларов (стоит задуматься). 7. Потом лживо сообщил, что готов нулевой цикл и "выросли" 2 (два) башенных крана. 8. Потом лживо сообщал, что цены растут и растут и указала новые цены по этому объекту и писал, что уже ближе к морю просто нет земли под застройку. 9. Потом лживо давал обзор цен и их динамику по приличным микрорайноам - зафиксировал рост примерно на 30% и отсутствие приличных предложений,
Итог на сегодня на тему "Кто не успел, тот опоздал". Последняя цена на самые маленькие квартиры в казанном выше комплексе - 102 000 долларов США. Напомню: на старте продаж - 54 000 долларов США. Топик стартер всех обдурил на МИНУС 48000 долларов (!!!). В смысле - "специалисты" вытащили у вас из кармана 48 000 долларов.
НОВАЯ ЛЖИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ПРОДАЖИ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВЛЕНЫ. Лживая информация (держитесь руками за что-то прочное): ВЕСЬ КОМПЛЕКС ВЫКУПИЛА СЕТЬ SWISS HOTEL. Лживая информация: в эти дни идет корректировка проекта по заказу нового владельца. Лживая информация про инвесторов (!!!): все, кто успели купить квартиры, становятся совладельцами апартаментов у нового владельца - SWISS HOTEL.
Господа, никогда не читайте лживых мнений и советов топик-стартера. Читайте авторитетные мнения тех, кто в Турции никогда не был. Кто остался без квартир не только в Турции Я их называю "мечтатели"... Мягкое прикольное нежное слово...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 кві, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:НОВАЯ ЛЖИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ПРОДАЖИ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВЛЕНЫ. Лживая информация (держитесь руками за что-то прочное): ВЕСЬ КОМПЛЕКС ВЫКУПИЛА СЕТЬ SWISS HOTEL. Лживая информация: в эти дни идет корректировка проекта по заказу нового владельца. Лживая информация про инвесторов (!!!): все, кто успели купить квартиры, становятся совладельцами апартаментов у нового владельца - SWISS HOTEL.
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..