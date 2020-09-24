Додано: Чет 15 кві, 2021 13:48

RTC12 написав: Очередная акуртовская брехня...

Ну никак не может чтобы не наврать...

Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+ Очередная акуртовская брехня...Ну никак не может чтобы не наврать...Что и следовало ожидать при банковских ставках в

Вот кто-то может подумать, что топик-стартер обижается на потоки неквалифицированных мнений/советов - а я так даже рад."Чтобы в ложь поверили - она должна быть чудовищной" (знаменитая фраза не помню, кто сказал).На самом деле сегодня в 14-00 Центральный банк Турецкой республики подтвердил то, что было ранее:Но мне нравится новый критерий выбора недвиги для себя, любимого."Критерий поросятины" уже был..."Критерий отсутствия/присутствия на продажу гостиниц" уже был (по критерию победил город для инвестиций по названию Никополь)..."Критерий турпотока в ту или иную страну" уже был..."Критерий присутствия от недвижимости на расстоянии в 150 м пиццерии" уже был...Теперь новый "Критерий по ставке overnight".Мне нравится реально!!!!А теперь напьемся холодненькой минеральной воды и спустимся с небес на землю.Врунпродолжит врать далее.Осенью 2020 я на этой вате среди самых интересных новинок назвал жилой комплекс - равных в Анталии еще не было - Fenix Centre.Все есть на этой ветке: ВСЯ ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ЛИЧНО вруном В ОФИСЕ ПРОДАЖ.1. Старт цен на квартиры "1+1" - 380 000 лир/440 000 лир (примерно 54 000 долларов).2. Первый взнос жесткий - 60% (обычно в Турции 50%) и беспроцентная рассрочка до 2023 года (срок сдачи).3. ФИКСАЦИЯ цены в турецких лирах (!!!).4. Через месяц после старта продаж я написал, и даже опубликовал схему/карту что объект стал еще более интересен после того, как пляж полузаброшенной базы отдыха рядом выкупил под яхт-клуб эмир Катара.5. Потом лживо сообщил, что цены в прайсах поменяли на 580 000 лир.6. Потом лживо сообщил, что квартиры в окружающих домах на первой линии выросли в цене с 300 000 долларов до 400 000 долларов (стоит задуматься).7. Потом лживо сообщил, что готов нулевой цикл и "выросли" 2 (два) башенных крана.8. Потом лживо сообщал, что цены растут и растут и указала новые цены по этому объекту и писал, что уже ближе к морю просто нет земли под застройку.9. Потом лживо давал обзор цен и их динамику по приличным микрорайноам - зафиксировал рост примерно на 30% и отсутствие приличных предложений,Итог на сегодня на тему "Кто не успел, тот опоздал".Последняя цена на самые маленькие квартиры в казанном выше комплексе -долларов США. Напомню: на старте продаждолларов США. Топик стартер всех обдурил на48000 долларов (!!!). В смысле - "специалисты" вытащили у вас из кармана 48 000 долларов.НОВАЯ ЛЖИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ПРОДАЖИ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВЛЕНЫ.Лживая информация (): ВЕСЬ КОМПЛЕКС ВЫКУПИЛА СЕТЬ SWISS HOTEL.Лживая информация: в эти дни идет корректировка проекта по заказу нового владельца.Лживая информация про инвесторов (!!!):Читайте авторитетные мнения тех, кто в Турции никогда не был. Кто остался без квартир не только в ТурцииЯ их называю "мечтатели"...Мягкое прикольное нежное слово...