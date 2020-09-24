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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14
а не страшно? тут свои кидают - одна Аркада чего стоит!
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:48
change_pm написав:
ё
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..
Якщо Ви помітили - тут переважна кількість тих, хто:
- хоче вкласти 50 копійок (українська звичка) і отримати через тиждень 50 000 доларів.
- друга категорія - ті, хто хоче/хотів купити під оренду. Я раніше з цифрами та фактами доводив, що це не є доцільним: прибуток від здачі в оренду в Україні більший, ніж в Туреччині і це цілком економічно обґрунтовано: не може оренда бути за рівнем як в Україні, де всі реально з’їхали з глузду і гребуть по 2000 доларів залізобетонні паралелепіпеди або паркувальні місця по 10 000 - 15 000 - 30 000 доларів, якщо а) прожиття коштує в 2 рази дешевше; б) якщо виплата по іпотечному кредиту = оплаті за оренду
. Тобто людині вигідніше взяти і купити житло в кредит на чудовий термін 15 років, ніж ті самі 15 років носити грошики у дзьобику орендодавцю. в) надія на "Керуючу компанію" на мій розсуд економічно необґрунтована: ви вкладаєте 50 000 - 100 000 доларів заради того, щоби на ваших грошах заробляла 50% виручки керуюча компанія.
Я наводив приклад моїх приятелів - троє!!!! - які так вклалися в нерухомість в Іспанії і крім грошей на ім’я "пшик
" нічого не мають...
А якщо врахувати, що попасти туди не зможуть (не дай Боже!!!) у найближчі 10 років, то...
Але якщо поєднати ці два пункти, то те, що людина купила ДЛЯ себе (ДЛЯ СЕБЕ) в комплексі, на який поклали око не Монголія, а Швейцарія, або те, що буде потужна міжнародна керуюча компанія - новий власник - то то безумовний ПЛЮС.P.S.
Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів
на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
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akurt
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:09
akurt написав:
P.S.
change_pm написав:
ё
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..
Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів
на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
100500%, не можу не погодитись!!! )))
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change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:56
change_pm написав: akurt написав:
P.S.
change_pm написав:
ё
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..
Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів
на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
100500%, не можу не погодитись!!! )))
хто тут уже став хоча б ліровим мільйонером
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flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:02
flyman написав:
хто тут уже став хоча б
ліровим мільйонером
счо значить, хоча б ліровим ? ))))
Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери
)
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change_pm
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