Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:ё От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні... Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних... А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..
Якщо Ви помітили - тут переважна кількість тих, хто: - хоче вкласти 50 копійок (українська звичка) і отримати через тиждень 50 000 доларів. - друга категорія - ті, хто хоче/хотів купити під оренду. Я раніше з цифрами та фактами доводив, що це не є доцільним: прибуток від здачі в оренду в Україні більший, ніж в Туреччині і це цілком економічно обґрунтовано: не може оренда бути за рівнем як в Україні, де всі реально з’їхали з глузду і гребуть по 2000 доларів залізобетонні паралелепіпеди або паркувальні місця по 10 000 - 15 000 - 30 000 доларів, якщо а) прожиття коштує в 2 рази дешевше; б) якщо виплата по іпотечному кредиту = оплаті за оренду. Тобто людині вигідніше взяти і купити житло в кредит на чудовий термін 15 років, ніж ті самі 15 років носити грошики у дзьобику орендодавцю. в) надія на "Керуючу компанію" на мій розсуд економічно необґрунтована: ви вкладаєте 50 000 - 100 000 доларів заради того, щоби на ваших грошах заробляла 50% виручки керуюча компанія. Я наводив приклад моїх приятелів - троє!!!! - які так вклалися в нерухомість в Іспанії і крім грошей на ім’я "пшик" нічого не мають... А якщо врахувати, що попасти туди не зможуть (не дай Боже!!!) у найближчі 10 років, то...
Але якщо поєднати ці два пункти, то те, що людина купила ДЛЯ себе (ДЛЯ СЕБЕ) в комплексі, на який поклали око не Монголія, а Швейцарія, або те, що буде потужна міжнародна керуюча компанія - новий власник - то то безумовний ПЛЮС.
P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
change_pm написав:ё От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні... Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних... А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..
P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
change_pm написав:ё От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні... Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних... А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..
P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
akurt написав:ДЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Вот кто-то может подумать, что топик-стартер обижается на потоки неквалифицированных мнений/советов - а я так даже рад.
RTC12 написав:Очередная акуртовская брехня... Ну никак не может чтобы не наврать... Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+
"Чтобы в ложь поверили - она должна быть чудовищной" (знаменитая фраза не помню, кто сказал). На самом деле сегодня в 14-00 Центральный банк Турецкой республики подтвердил то, что было ранее: Но мне нравится новый критерий выбора недвиги для себя, любимого. "Критерий поросятины" уже был... "Критерий отсутствия/присутствия на продажу гостиниц" уже был (по критерию победил город для инвестиций по названию Никополь)... "Критерий турпотока в ту или иную страну" уже был... "Критерий присутствия от недвижимости на расстоянии в 150 м пиццерии" уже был... Теперь новый "Критерий по ставке overnight". Мне нравится реально!!!!
Очередная брехня от Акурта...
Я вижу ты и в финансах не разбираешься... То что ты выложил выше, это Overnight rate, процентная ставка по депозиту на один рабочий день. Повторяю, на один день!!! Поэтому в очередной раз тебе повторяю - Не позорься! Ты на финансовом форуме, а не в турецкой подворотне...