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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14

а не страшно? тут свои кидают - одна Аркада чего стоит!
j12345
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:48

  change_pm написав:ё
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..


Якщо Ви помітили - тут переважна кількість тих, хто:
- хоче вкласти 50 копійок (українська звичка) і отримати через тиждень 50 000 доларів.
- друга категорія - ті, хто хоче/хотів купити під оренду. Я раніше з цифрами та фактами доводив, що це не є доцільним: прибуток від здачі в оренду в Україні більший, ніж в Туреччині і це цілком економічно обґрунтовано: не може оренда бути за рівнем як в Україні, де всі реально з’їхали з глузду і гребуть по 2000 доларів залізобетонні паралелепіпеди або паркувальні місця по 10 000 - 15 000 - 30 000 доларів, якщо а) прожиття коштує в 2 рази дешевше; б) якщо виплата по іпотечному кредиту = оплаті за оренду. Тобто людині вигідніше взяти і купити житло в кредит на чудовий термін 15 років, ніж ті самі 15 років носити грошики у дзьобику орендодавцю. в) надія на "Керуючу компанію" на мій розсуд економічно необґрунтована: ви вкладаєте 50 000 - 100 000 доларів заради того, щоби на ваших грошах заробляла 50% виручки керуюча компанія.
Я наводив приклад моїх приятелів - троє!!!! - які так вклалися в нерухомість в Іспанії і крім грошей на ім’я "пшик" нічого не мають...
А якщо врахувати, що попасти туди не зможуть (не дай Боже!!!) у найближчі 10 років, то...

Але якщо поєднати ці два пункти, то те, що людина купила ДЛЯ себе (ДЛЯ СЕБЕ) в комплексі, на який поклали око не Монголія, а Швейцарія, або те, що буде потужна міжнародна керуюча компанія - новий власник - то то безумовний ПЛЮС.

P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:09

  akurt написав:
  change_pm написав:ё
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..

P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...

100500%, не можу не погодитись!!! )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:56

  change_pm написав:
  akurt написав:
  change_pm написав:ё
От навіть і не знаю, чи це добра новина чи ні...
Якщо на перепродаж чи в оренду брав, то вродє і нічьо так... Можна скинути в + чи отримувати +-8-10% річних...
А ось жити в готелі, ну, ніби і нічо, але постійний двіж + комуналь буде космічна, імхо..

P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...

100500%, не можу не погодитись!!! )))

хто тут уже став хоча б ліровим мільйонером
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:02

  flyman написав:хто тут уже став хоча б ліровим мільйонером

счо значить, хоча б ліровим ? ))))

Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери :) )
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:29

  change_pm написав:
  flyman написав:хто тут уже став хоча б ліровим мільйонером

счо значить, хоча б ліровим ? ))))

Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери :) )

тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"
от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:48

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:хто тут уже став хоча б ліровим мільйонером

счо значить, хоча б ліровим ? ))))

Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери :) )

тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"
от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям

Менше розповідаєш, краще спиш )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:59

  akurt написав:ДЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Вот кто-то может подумать, что топик-стартер обижается на потоки неквалифицированных мнений/советов - а я так даже рад.
  RTC12 написав:Очередная акуртовская брехня...
Ну никак не может чтобы не наврать...
Что и следовало ожидать при банковских ставках в 20%+

"Чтобы в ложь поверили - она должна быть чудовищной" (знаменитая фраза не помню, кто сказал).
На самом деле сегодня в 14-00 Центральный банк Турецкой республики подтвердил то, что было ранее:
Зображення
Но мне нравится новый критерий выбора недвиги для себя, любимого.
"Критерий поросятины" уже был...
"Критерий отсутствия/присутствия на продажу гостиниц" уже был (по критерию победил город для инвестиций по названию Никополь)...
"Критерий турпотока в ту или иную страну" уже был...
"Критерий присутствия от недвижимости на расстоянии в 150 м пиццерии" уже был...
Теперь новый "Критерий по ставке overnight".
Мне нравится реально!!!!

Очередная брехня от Акурта...

Я вижу ты и в финансах не разбираешься...
То что ты выложил выше, это Overnight rate, процентная ставка
по депозиту на один рабочий день. Повторяю, на один день!!!
Поэтому в очередной раз тебе повторяю - Не позорься!
Ты на финансовом форуме, а не в турецкой подворотне...


АНКАРА, 15 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение не изменять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор.
https://1prime.ru/state_regulation/2021 ... 71388.html

19% - это ставка ЦБ Турции. В ком.банках она естественно выше.
Хотя тебе этого не понять...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RTC12 написав:То что ты выложил выше, это Overnight rate
нет такой кнопки на калькуляторе
Мизантрóп
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