|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:48
Якщо Ви помітили - тут переважна кількість тих, хто:
- хоче вкласти 50 копійок (українська звичка) і отримати через тиждень 50 000 доларів.
- друга категорія - ті, хто хоче/хотів купити під оренду. Я раніше з цифрами та фактами доводив, що це не є доцільним: прибуток від здачі в оренду в Україні більший, ніж в Туреччині і це цілком економічно обґрунтовано: не може оренда бути за рівнем як в Україні, де всі реально з’їхали з глузду і гребуть по 2000 доларів залізобетонні паралелепіпеди або паркувальні місця по 10 000 - 15 000 - 30 000 доларів, якщо а) прожиття коштує в 2 рази дешевше; б) якщо виплата по іпотечному кредиту = оплаті за оренду. Тобто людині вигідніше взяти і купити житло в кредит на чудовий термін 15 років, ніж ті самі 15 років носити грошики у дзьобику орендодавцю. в) надія на "Керуючу компанію" на мій розсуд економічно необґрунтована: ви вкладаєте 50 000 - 100 000 доларів заради того, щоби на ваших грошах заробляла 50% виручки керуюча компанія.
Я наводив приклад моїх приятелів - троє!!!! - які так вклалися в нерухомість в Іспанії і крім грошей на ім’я "пшик" нічого не мають...
А якщо врахувати, що попасти туди не зможуть (не дай Боже!!!) у найближчі 10 років, то...
Але якщо поєднати ці два пункти, то те, що людина купила ДЛЯ себе (ДЛЯ СЕБЕ) в комплексі, на який поклали око не Монголія, а Швейцарія, або те, що буде потужна міжнародна керуюча компанія - новий власник - то то безумовний ПЛЮС.
P.S. Про перепродаж: якщо з подачі цієї гілки хтось з форумчан заплатив 54 000 доларів, а на момент припинення продажів (ТОЧНА ІНФА) ціна за прайс-листом була 102 000 доларів - профіт менше, ніж за рік 48 000 доларів на вкладених 54 000 (а фактично менше, бо перший внесок був в 60%), то здається не так вже й погано. Ну не 50 копійок, але хоч щось...
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:09
100500%, не можу не погодитись!!! )))
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:56
хто тут уже став хоча б ліровим мільйонером
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:02
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:29
тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"
от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:48
Менше розповідаєш, краще спиш )))
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:59
Очередная брехня от Акурта...
Я вижу ты и в финансах не разбираешься...
То что ты выложил выше, это Overnight rate, процентная ставка
по депозиту на один рабочий день. Повторяю, на один день!!!
Поэтому в очередной раз тебе повторяю - Не позорься!
Ты на финансовом форуме, а не в турецкой подворотне...
АНКАРА, 15 апр — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение не изменять учётную ставку, которая составляет 19%, сообщает регулятор.
19% - это ставка ЦБ Турции. В ком.банках она естественно выше.
Хотя тебе этого не понять...
Додано: Чет 15 кві, 2021 21:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:16
ОГЛЯД НЕРУХОМОСТІ СЕРЕДНЬОГО ТА ПРЕМІУМ КЛАСУ
(тільки для тих, хто дивиться тверезими очіма в майбутнє)
1. Для шанувальників житлових комплексів від AKG-group (Забудовник, у якого викупають на етапі фундаменту):
а) Запуск нового проєкту відбудеться в кінці травня - червні. Йде узгодження та коректировка проєкту.
б) У чудовому ЖК "Casa Grande" (квартири 1+1 на етапі старту продажів по 60 000 євро, зараз у перекупів зустрічаються ціни по 74 000 - 76 000 євро) виконуються роботи по облаштуванню плавальних басейнів:
- "довгий відкритий басейн" (в глибині - корпус "А", в якому тільки квартири "1+1"):
- критий плавальний басейн з підігрівом води - вид з приміщення незавершеного СПА-центра та душових:
Після оглядин закінчених будівництвом корпусів підтверджую свій прогноз про те, що після здачі комплекса влітку 2021 квартири, куплені за 60 000 євро, будуть в "других руках" виставлені на продаж по 90 000 євро.
2. Для шанувальників житла преміум-класу: в новому ЖК від Ozpinarlar (назва CasaLuna) 80% корпусів вже зовні оштукатурені.
Докладна інформація і фото є тут. Раджу подивитися галерею фото, щоби зрозуміти, що очікує нових власників:
Цікаво, що цей Забудовник ніколи не працював і не працює з рієлторами - продаж виключно напряму в Офісі продажу.
Для довідки. В їх попередніх комлексах:
- комплекс CasaBa - здано в 2018 році - на старті продажу ціна на квартири "2+1" після здачі зросла відразу в 1,5 рази, в наявності на сьогодні є тільки квартири 3+1 по ціні приблизно в 4 500 000 лір (приблизно 500 000 доларів).
- комплекс CasaMax - здача в вересні 2021 - в серпні 2020 ще можна було взяти квартири 2+1 площею в 110 кв. м по 175 000 доларів (близько 1600 доларів квадрат), на сьогодні ціна у Забудовника на залишкові квартири першого поверха 1 700 000 лір або приблизно 225 000 доларів.
Нагадаю: все готове "під ключ", частково з меблями, система "Розумний будинок", безкоштовний підземний паркінг.
Топік-стартер не винний в тому, шо завдячуючи ДЕЯКИМ дописувачам/хВахівцям, які НЕ мали/НЕмають/НЕматимутьніколи будь-якого відношення не тільки до закордонної нерухомості, а й до не закордоннної, форумчани прогавили цікаві варіанти.
Цікаво дивитися, як хВахцівці бісяться аж підстрибують
|