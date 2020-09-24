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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:05

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери :) )

тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"
от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям

Менше розповідаєш, краще спиш )))

і тільки "байкарі" розпинаються як заробити казкові багатства на турецькому березі
flyman
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  #<1 ... 1031103210331034
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