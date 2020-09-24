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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:05
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери
)
тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям
Менше розповідаєш, краще спиш )))
і тільки "байкарі" розпинаються як заробити казкові багатства на турецькому березі
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