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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:05

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери :) )

тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"
от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям

Менше розповідаєш, краще спиш )))

і тільки "байкарі" розпинаються як заробити казкові багатства на турецькому березі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:03

Ви, пане Флаймане, помиляєтеся - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих.
Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.

х х х
Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло.
Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю.
Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів.
Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами.
Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.

І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку).
На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів).
Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше.
Але ж...

Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря.
Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати - цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром" - цілком згодиться.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 кві, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:34

  akurt написав:Ви - як завжди - пане Флаймане, помиляєтеся - запишу собі у Записник Вашу нову життєву помилку (буде під номером 22) - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих.
Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.

х х х
Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло.
Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю.
Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів.
Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами.
Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.

І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку).
На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів).
Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше.
Але ж...

Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря.
Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати - цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром" - цілком згодиться.

і чим "запасний аеродром" добрий?
по набережній гуляти з собаком?
з роботою скрут, навіть аніматором...
мова чужа, віра чужа ...
клімат - так собі,
не ЄС, демократія на кшталт як в РФ тільки не руські зовсім...
а з 60Куе можна бути в топ 1% по богатству на Філіпінах, Індії, думаю що і в Індонезії теж ...

Запасний аеродром, це є паспорт цивілізованої країни, напр. одної з членів ЄС. Оце аеродром, так аеродром, і землю можна купити і будинок на ньому ...
flyman
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