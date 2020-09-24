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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:05
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Ми вже давно, імхо, більшість тут відписуючих гривневі мільйонери (а деякі може навіть мультіміліонери
)
тема з "купуємо для себе" переросла в "куєм бабло на турецькому бетоні"от мені цікаво почути "стаді кейс" від "реального інвестора"
а не про "вклав 50 копійок в яму катловану " отримав лям
Менше розповідаєш, краще спиш )))
і тільки "байкарі" розпинаються як заробити казкові багатства на турецькому березі
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:03
Ви, пане Флаймане, помиляєтеся - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих.
Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.
х х х
Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло.
Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю.
Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів.
Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами.
Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.
І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку).
На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів).
Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше.
Але ж...
Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря.
Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати - цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром" - цілком згодиться.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 16 кві, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:34
akurt написав:
Ви - як завжди - пане Флаймане, помиляєтеся - запишу собі у Записник Вашу нову життєву помилку (буде під номером 22) - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих.
Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.
х х х
Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло.
Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю.
Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра
" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів.
Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами.
Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.
І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку).
На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів
).
Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше.
Але ж...
Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря.
Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати
- цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром"
- цілком згодиться.
і чим "запасний аеродром" добрий?
по набережній гуляти з собаком?
з роботою скрут, навіть аніматором...
мова чужа, віра чужа ...
клімат - так собі,
не ЄС, демократія на кшталт як в РФ тільки не руські зовсім...
а з 60Куе можна бути в топ 1% по богатству на Філіпінах, Індії, думаю що і в Індонезії теж ...
Запасний аеродром, це є паспорт цивілізованої країни, напр. одної з членів ЄС. Оце аеродром, так аеродром, і землю можна купити і будинок на ньому ...
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:11
flyman написав:
Запасний аеродром, це є паспорт цивілізованої країни, напр. одної з членів ЄС.
Оце аеродром, так аеродром, і землю можна купити і будинок на ньому ...
Від тебе це так цікаво чути...
В тебе ж ніби є, але при всьому цьому ти продовжуєш гризти кактус - окружати міста України неліквідом, а не будуєш будиночок десь у Бескідах...
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:11
ВНЖ в Турции и медицина для украинца.
Каждый украинец может без проблем оформить Полис медицинского страхования иностранца - действует 1 год, открывает доступ в 3000 частных клиник по всей стране. Стоит на год от 20 до 100$.
Для оформления ВНЖ есть обязательным.
При обращении в больницу нужно с собой иметь Полис медицинского страхования иностранца, паспорт (или карточку ВНЖ), как правило, дают переводчика, который вас сопровождает на приём, анализы, рентген, УЗИ, МРТ и так далее, покрывают не все и не полностью, но покрывают реально.
В условиях коронавируса государство оказывает поддержку всем иностранцам, имеющим ВНЖ и проводит вакцинацию бесплатно. Выглядит это так:
- вчера в 20-00 я зарегистрировался на сайте по номеру ВНЖ и начал выбирать вид вакцины и дату вакцинации.
- можно было выбрать либо Pfizer/Biotech , либо Cinovak (Китай), я выбрал Пфайзер.
- что удивительно, предложили сразу же приехать на 21-00 или на 22-00.
- выбрал пятницу 10-00, больница в 18 минутах езды.
- прибыл вовремя, больница государственная, огромная, спросил где кабинеты вакцинации, попросили ВНЖ, завели сперва к врачу, которая задала вопросы об аллергии, самочувствии, употреблении разжижающих кровь лекарств и о том, не болел ли коронавирусом (нет),
- в другом кабинете предложили снять сорочку, я переспросил точно ли Пфайзер / точно - показали флаконы - сделали укол в верхнюю часть плеча. Сказали 15 минут на всякий случай посидеть в коридоре (сижу), сегодня не купаться и не употреблять алкоголь (не употребляю).
Ну вот так...
ВНЖ работает...
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:21
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