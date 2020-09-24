Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ви, пане Флаймане, помиляєтеся - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих. Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.
х х х Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло. Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю. Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів. Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами. Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.
І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку). На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів). Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше. Але ж...
Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря. Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати - цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром" - цілком згодиться.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 кві, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ви - як завжди - пане Флаймане, помиляєтеся - запишу собі у Записник Вашу нову життєву помилку (буде під номером 22) - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих. Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.
х х х Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло. Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю. Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів. Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами. Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.
І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку). На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів). Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше. Але ж...
Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря. Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати - цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром" - цілком згодиться.
і чим "запасний аеродром" добрий? по набережній гуляти з собаком? з роботою скрут, навіть аніматором... мова чужа, віра чужа ... клімат - так собі, не ЄС, демократія на кшталт як в РФ тільки не руські зовсім... а з 60Куе можна бути в топ 1% по богатству на Філіпінах, Індії, думаю що і в Індонезії теж ...
Запасний аеродром, це є паспорт цивілізованої країни, напр. одної з членів ЄС. Оце аеродром, так аеродром, і землю можна купити і будинок на ньому ...
ВНЖ в Турции и медицина для украинца. Каждый украинец может без проблем оформить Полис медицинского страхования иностранца - действует 1 год, открывает доступ в 3000 частных клиник по всей стране. Стоит на год от 20 до 100$. Для оформления ВНЖ есть обязательным. При обращении в больницу нужно с собой иметь Полис медицинского страхования иностранца, паспорт (или карточку ВНЖ), как правило, дают переводчика, который вас сопровождает на приём, анализы, рентген, УЗИ, МРТ и так далее, покрывают не все и не полностью, но покрывают реально.
В условиях коронавируса государство оказывает поддержку всем иностранцам, имеющим ВНЖ и проводит вакцинацию бесплатно. Выглядит это так: - вчера в 20-00 я зарегистрировался на сайте по номеру ВНЖ и начал выбирать вид вакцины и дату вакцинации. - можно было выбрать либо Pfizer/Biotech , либо Cinovak (Китай), я выбрал Пфайзер. - что удивительно, предложили сразу же приехать на 21-00 или на 22-00. - выбрал пятницу 10-00, больница в 18 минутах езды. - прибыл вовремя, больница государственная, огромная, спросил где кабинеты вакцинации, попросили ВНЖ, завели сперва к врачу, которая задала вопросы об аллергии, самочувствии, употреблении разжижающих кровь лекарств и о том, не болел ли коронавирусом (нет), - в другом кабинете предложили снять сорочку, я переспросил точно ли Пфайзер / точно - показали флаконы - сделали укол в верхнюю часть плеча. Сказали 15 минут на всякий случай посидеть в коридоре (сижу), сегодня не купаться и не употреблять алкоголь (не употребляю). Ну вот так... ВНЖ работает...
На сайте вакцинации от короны, где иностранец создает аккаунт, появляются записи о вакцинации и предупреждение о второй прививке в середине мая. Нужно признать, сервис отменный: запись по инету, выбор вида вакцины, выбор даты и времени визита, предварительный прием у врача, внимательное отношение - и все бесплатно!