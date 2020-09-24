Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:03

Ви, пане Флаймане, помиляєтеся - плутаєте звичайні економічні/фінансові речі: заробити на чомусь (українська звичка одурити ближнього свого на будь-чому і будь-як) з правильним/раціональним використанням зароблених грошей на себе, коханого, на дітей, коханих, на батьків, коханих.

Правильним було в цьому сенсі не слухати всіляких хВахівців, а взяти для себе, коханого, за наводками з цієї гілки щось цікаве і - як виявилося - майже за безоплатно або даром.



х х х

Очікую, що форумчани скажуть, що я виступаю тільки за нове та дороге житло.

Частково це так: зазвичай вторинку не розглядаю, а нове люблю.

Без перебільшення: вчора з моїм головою ОСББ проїзджали повз вілли на південному заході Анталії - він цокав язиком та говорив: "бєш мільон ліра, дорт мільон ліра" (пять мільонів лир, чотири мильона лир) - вілли в три поверха з приватними басейнами... Це десь по 450 000-500 000 доларів.

Але дійсно, не всі можуть розкидуватися наскирдованими грошами.

Та й не всі - працюючи нормально/доброчесно - можуть заробити дармових 100 000 доларів.



І не все так погано: в минулому році я наводив приклади вдалих купівель квартир нашими українцями на вторинному ринку - найнижча ціна була за квартиру 3+1 площею в 150 кв. м за 33 000 доларів у віддаленому спальному, але по-своєму цікавому районі: поруч одне із чудес світу: водоспад, який відвідують туристи та проводяться кінозйомки, поруч розкопане не так давно надзвичайно цікаве античне місто і няких заводів/фабрик, а на море у минулому кияни їздять ровером - люблять із самого ранку).

На другому місці за низькою ціною - квартира "1+1" площею в 60 кв. м на середньому поверсі 6-ти поверхового будинка - з реально новими меблями та побутовою технікою - в моєму престижному мікрорайоні Hurma - продана восени 2019 за 36 000 доларів (цікаво, що я потім дізнався, що посередник отримав з них 2000 доларів, тобто теоретично можна було взяти і за 34 000 доларів).

Звісно, всі такі варіанти мають певні недоліки: вік будинка по 10-15 років, відсутність плавального басейна і таке інше.

Але ж...



Колись зроблю огляд на тему, що можна купити за 40 000 - 50 000 доларів на березі Середземного моря.

Бувають - зустрічаю періодично - різні бувають причини у людей щось продати - цікаві варіанти, не люкс, але чисто з бюджетної точки зору та для того, щоби обладнати "запасний аеродром" - цілком згодиться.