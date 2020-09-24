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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:28

  RTC12 написав:Давно ожидаемая новость...

Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишет Reuters. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат контролю и надзору, что создает риски безопасности и возможных убытков.
«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.
По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций. Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

  flyman написав:ну це вже темне середньовіччя, а не продвинута технологічно держава.

От ви друзі Зеленського !!! )))

Індія це зробила місяць тому, в Англії крипту не можна вивести в фіат вже місяців 3-4, розвинуті економіки ЕС і Штати скоро зроблять те саме )))

зі. причому тут Туречина?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:29

  change_pm написав:
  RTC12 написав:Давно ожидаемая новость...

Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишет Reuters. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат контролю и надзору, что создает риски безопасности и возможных убытков.
«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.
По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций. Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

  flyman написав:ну це вже темне середньовіччя, а не продвинута технологічно держава.

От ви друзі Зеленського !!! )))

Індія це зробила місяць тому, в Англії крипту не можна вивести в фіат вже місяців 3-4, розвинуті економіки ЕС і Штати скоро зроблять те саме )))

зі. причому тут Туречина?

Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:34

"Голих та босих найбільше хвилює кріпта" (прислів"я швецарських пастухів).
Прямо біда та й годі...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:42

  akurt написав:Голого та босого дуже хвилює кріпта.
Прямо біда та й годі...

Нас хвилює не крипта, а безкоштовний турецький чай.
А що як і його Султан заборонить? Прийдеться комусь милостиню просить....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:50

  flyman написав:[
Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.

Так точно - пузиряцця... бо ліквідності ..опой їж, настане криптозима, і ті стартапи тихенько здохнуть...

І яким боком стартапи до заборони виводити криптоприбуток через банки в Англії*?

зі. * пояснюю - у тебе біток, а треба заплатити комуналь Борису, чи кредитку погасити ...
Ти такий, хоп скину з "банана" на свій рахунок в HSBC, а HSBC тобі і каже - .уй тобі, заборонено...

Твої дії?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:01

Там це... проблеми...

Побачив в твітері, що кабани напали на Хайфу, витопчують газони, харчуються зі смітників, кусають за ноги пенсіонерів... ))))

зі. як то кажуть, до чого дійшов прогрес...

ззі. Цікаво, кабани кошерні?
change_pm
 
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  #<1 ... 1032103310341035
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