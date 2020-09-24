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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036>
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:28

  RTC12 написав:Давно ожидаемая новость...

Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишет Reuters. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат контролю и надзору, что создает риски безопасности и возможных убытков.
«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.
По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций. Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

  flyman написав:ну це вже темне середньовіччя, а не продвинута технологічно держава.

От ви друзі Зеленського !!! )))

Індія це зробила місяць тому, в Англії крипту не можна вивести в фіат вже місяців 3-4, розвинуті економіки ЕС і Штати скоро зроблять те саме )))

зі. причому тут Туречина?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:29

  change_pm написав:
  RTC12 написав:Давно ожидаемая новость...

Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишет Reuters. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат контролю и надзору, что создает риски безопасности и возможных убытков.
«Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка.
По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций. Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.

  flyman написав:ну це вже темне середньовіччя, а не продвинута технологічно держава.

От ви друзі Зеленського !!! )))

Індія це зробила місяць тому, в Англії крипту не можна вивести в фіат вже місяців 3-4, розвинуті економіки ЕС і Штати скоро зроблять те саме )))

зі. причому тут Туречина?

Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:34

"Голих та босих найбільше хвилює кріпта" (прислів"я швецарських пастухів).
Прямо біда та й годі...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:42

  akurt написав:Голого та босого дуже хвилює кріпта.
Прямо біда та й годі...

Нас хвилює не крипта, а безкоштовний турецький чай.
А що як і його Султан заборонить? Прийдеться комусь милостиню просить....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:50

  flyman написав:[
Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.

Так точно - пузиряцця... бо ліквідності ..опой їж, настане криптозима, і ті стартапи тихенько здохнуть...

І яким боком стартапи до заборони виводити криптоприбуток через банки в Англії*?

зі. * пояснюю - у тебе біток, а треба заплатити комуналь Борису, чи кредитку погасити ...
Ти такий, хоп скину з "банана" на свій рахунок в HSBC, а HSBC тобі і каже - .уй тобі, заборонено...

Твої дії?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:01

Там це... проблеми...

Побачив в твітері, що кабани напали на Хайфу, витопчують газони, харчуються зі смітників, кусають за ноги пенсіонерів... ))))

зі. як то кажуть, до чого дійшов прогрес...

ззі. Цікаво, кабани кошерні?

ps. ось посилання, дивіться

https://twitter.com/aviasales/status/13 ... 5487742977
Востаннє редагувалось change_pm в П'ят 16 кві, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:43

  change_pm написав:
  flyman написав:[
Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.

Так точно - пузиряцця... бо ліквідності ..опой їж, настане криптозима, і ті стартапи тихенько здохнуть...

І яким боком стартапи до заборони виводити криптоприбуток через банки в Англії*?

зі. * пояснюю - у тебе біток, а треба заплатити комуналь Борису, чи кредитку погасити ...
Ти такий, хоп скину з "банана" на свій рахунок в HSBC, а HSBC тобі і каже - .уй тобі, заборонено...

Твої дії?

Невже королова заборонє через криптообмінку перекинути крипту у фунти Стерлінга а потім із обмінки перекинути на банківський рахунок.
Не вірю.
Це ж не Реджеп.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:53

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:[
Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.

Так точно - пузиряцця... бо ліквідності ..опой їж, настане криптозима, і ті стартапи тихенько здохнуть...

І яким боком стартапи до заборони виводити криптоприбуток через банки в Англії*?

зі. * пояснюю - у тебе біток, а треба заплатити комуналь Борису, чи кредитку погасити ...
Ти такий, хоп скину з "банана" на свій рахунок в HSBC, а HSBC тобі і каже - .уй тобі, заборонено...

Твої дії?

Невже королова заборонє через криптообмінку перекинути крипту у фунти Стерлінга а потім із обмінки перекинути на банківський рахунок.
Не вірю.
Це ж не Реджеп.

Я в щоці, я далекий від тєми крипти, але в курсі, а ти ДеФі, і ні в курсє :roll:
Ознайомся...
https://www.thetimes.co.uk/article/bitc ... -pgswbfrdz
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45

Американцы последними забьют гвоздь в крышку крипто-гроба,
и окончательно обнулят этот денежный криптонавес.
Как это сделал Е.Гайдар с депозитами населения в лихие 90-е годы.
Были деньги, и вдруг их не станет. Как будто печатный станок ФРС и не работал.
А пока пусть ребята порезвятся в денежной песочнице, и чем дороже будет крипта, тем для американцев будет лучше.
Одним махом уберут с рынка несколько триллионов лишних баксов.
Гениальное решение, которое еще больше укрепит статус доллара...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:46

  RTC12 написав:Американцы последними забьют гвоздь в крышку крипто-гроба,
и окончательно обнулят этот денежный криптонавес.
Как это сделал Е.Гайдар с депозитами населения в лихие 90-е годы.
Были деньги, и вдруг их не станет. Как будто печатный станок ФРС и не работал.
А пока пусть ребята порезвятся в денежной песочнице, и чем дороже будет крипта, тем для американцев будет лучше.
Одним махом уберут с рынка несколько триллионов лишних баксов.
Гениальное решение, которое еще больше укрепит статус доллара...

Тут аби кришка гроба потім дядька Сема не придавила, так як тепер біткой - загроза безпеці США з боку Китаю (хз. як але кажуть загроза).
Просто обнулити не вийде.
flyman
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  #<1 ... 1033103410351036>
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