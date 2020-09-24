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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:00
flyman написав: RTC12 написав:
Американцы последними забьют гвоздь в крышку крипто-гроба,
и окончательно обнулят этот денежный криптонавес.
Как это сделал Е.Гайдар с депозитами населения в лихие 90-е годы.
Были деньги, и вдруг их не станет. Как будто печатный станок ФРС и не работал.
А пока пусть ребята порезвятся в денежной песочнице, и чем дороже будет крипта, тем для американцев будет лучше.
Одним махом уберут с рынка несколько триллионов лишних баксов.
Гениальное решение, которое еще больше укрепит статус доллара...
Тут аби кришка гроба потім дядька Сема не придавила, так як тепер біткой - загроза безпеці США з боку Китаю (хз. як але кажуть загроза).
Просто обнулити не вийде.
Всё получится, по одной простой причине.
Ни одно государство не потерпит под боком альтернативное
средство платежа, которое оно не контролирует.
Как только введут цифровые деньги, крипта сама прикажет долго жить.
А для тех контор, которые этого не поймут, введут наказание,
вплоть до уголовной ответственности с конфискацией всего и вся...
Как сказал Д.Пауэлл, мы пока присматриваемся...
Ещё кабанчики сало не нагуляли...
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:10
RTC12 написав: flyman написав: RTC12 написав:
Американцы последними забьют гвоздь в крышку крипто-гроба,
и окончательно обнулят этот денежный криптонавес.
Как это сделал Е.Гайдар с депозитами населения в лихие 90-е годы.
Были деньги, и вдруг их не станет. Как будто печатный станок ФРС и не работал.
А пока пусть ребята порезвятся в денежной песочнице, и чем дороже будет крипта, тем для американцев будет лучше.
Одним махом уберут с рынка несколько триллионов лишних баксов.
Гениальное решение, которое еще больше укрепит статус доллара...
Тут аби кришка гроба потім дядька Сема не придавила, так як тепер біткой - загроза безпеці США з боку Китаю (хз. як але кажуть загроза).
Просто обнулити не вийде.
Всё получится, по одной простой причине.
Ни одно государство не потерпит под боком альтернативное
средство платежа, которое оно не контролирует.
Как только введут цифровые деньги, крипта сама прикажет долго жить.
А для тех контор, которые этого не поймут, введут наказание,
вплоть до уголовной ответственности с конфискацией всего и вся...
Как сказал Д.Пауэлл, мы пока присматриваемся...
Ещё кабанчики сало не нагуляли...
А якщо яке криптоСомалі чи альКНДР не захоче коритися, то що, накриють бомбами?.
Здається, Китай так і зробив, тільки по хитрому, накрив короновірусом.
Тобто держава спочатку собі привласнила право на друкарський станок, потім настільки назловживала цим, що робінгуди придумали біткойни і сатоші і решту крипти основаної на блокчейні, де державі фігвам, тобто такий собі світ анархії DeFy. Де навіть монополія в 51% голос не дає змоги спалити манускрипти і переписати історію не те що від народження Христа, а навіть транзакцію 5 секунд тому.
Написане пером (блокчейном) не вирубиш топором (SQL запитом).
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:17
flyman написав:
А якщо яке криптоСомалі чи альКНДР не захоче коритися, то що, накриють бомбами?.
Здається, Китай так і зробив, тільки по хитрому, накрив короновірусом.
Откуда у корейца несколько триллионов баксов, чтобы обналичить битки?
У него уже голод на пороге...И у Сомали тоже...
Это всё из области фантастики..
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:20
flyman написав:
Тобто держава спочатку собі привласнила право на друкарський станок, потім настільки назловживала цим, що робінгуди придумали біткойни і сатоші і решту крипти основаної на блокчейні, де державі фігвам, тобто такий собі світ анархії DeFy. Де навіть монополія в 51% голос не дає змоги спалити манускрипти і переписати історію не те що від народження Христа, а навіть транзакцію 5 секунд тому.
Так на то оно и государство...
Если у него не будет своих денег, то не будет и государства.
Тут всё предельно просто...
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:22
RTC12 написав: flyman написав:
А якщо яке криптоСомалі чи альКНДР не захоче коритися, то що, накриють бомбами?.
Здається, Китай так і зробив, тільки по хитрому, накрив короновірусом.
Откуда у корейца несколько триллионов баксов, чтобы обналичить битки?
У него уже голод на пороге...И у Сомали тоже...
Это всё из области фантастики..
Венесуала, сама криптопродвинута.
Може там, "для себе а не для оренди"?
Море є, тепло, чим не гірше Анталії в якому там Порлямар.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:29
flyman написав:
Венесуала, сама криптопродвинута.
Може там, "для себе а не для оренди"?
Море є, тепло, чим не гірше Анталії в якому там Порлямар.
Пока Мадуро будет дружить с РФ и строить там социализм,
этой стране удачи не видать...
Санкции, эмбарго на экспорт нефти, талоны на еду...
Зачем оно вам....
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