Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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RTC12 написав:Американцы последними забьют гвоздь в крышку крипто-гроба, и окончательно обнулят этот денежный криптонавес. Как это сделал Е.Гайдар с депозитами населения в лихие 90-е годы. Были деньги, и вдруг их не станет. Как будто печатный станок ФРС и не работал. А пока пусть ребята порезвятся в денежной песочнице, и чем дороже будет крипта, тем для американцев будет лучше. Одним махом уберут с рынка несколько триллионов лишних баксов. Гениальное решение, которое еще больше укрепит статус доллара...
Тут аби кришка гроба потім дядька Сема не придавила, так як тепер біткой - загроза безпеці США з боку Китаю (хз. як але кажуть загроза). Просто обнулити не вийде.
Всё получится, по одной простой причине. Ни одно государство не потерпит под боком альтернативное средство платежа, которое оно не контролирует. Как только введут цифровые деньги, крипта сама прикажет долго жить. А для тех контор, которые этого не поймут, введут наказание, вплоть до уголовной ответственности с конфискацией всего и вся... Как сказал Д.Пауэлл, мы пока присматриваемся... Ещё кабанчики сало не нагуляли...
RTC12 написав:Американцы последними забьют гвоздь в крышку крипто-гроба, и окончательно обнулят этот денежный криптонавес. Как это сделал Е.Гайдар с депозитами населения в лихие 90-е годы. Были деньги, и вдруг их не станет. Как будто печатный станок ФРС и не работал. А пока пусть ребята порезвятся в денежной песочнице, и чем дороже будет крипта, тем для американцев будет лучше. Одним махом уберут с рынка несколько триллионов лишних баксов. Гениальное решение, которое еще больше укрепит статус доллара...
Тут аби кришка гроба потім дядька Сема не придавила, так як тепер біткой - загроза безпеці США з боку Китаю (хз. як але кажуть загроза). Просто обнулити не вийде.
Всё получится, по одной простой причине. Ни одно государство не потерпит под боком альтернативное средство платежа, которое оно не контролирует. Как только введут цифровые деньги, крипта сама прикажет долго жить. А для тех контор, которые этого не поймут, введут наказание, вплоть до уголовной ответственности с конфискацией всего и вся... Как сказал Д.Пауэлл, мы пока присматриваемся... Ещё кабанчики сало не нагуляли...
А якщо яке криптоСомалі чи альКНДР не захоче коритися, то що, накриють бомбами?. Здається, Китай так і зробив, тільки по хитрому, накрив короновірусом.
Тобто держава спочатку собі привласнила право на друкарський станок, потім настільки назловживала цим, що робінгуди придумали біткойни і сатоші і решту крипти основаної на блокчейні, де державі фігвам, тобто такий собі світ анархії DeFy. Де навіть монополія в 51% голос не дає змоги спалити манускрипти і переписати історію не те що від народження Христа, а навіть транзакцію 5 секунд тому.
Написане пером (блокчейном) не вирубиш топором (SQL запитом).
flyman написав: Тобто держава спочатку собі привласнила право на друкарський станок, потім настільки назловживала цим, що робінгуди придумали біткойни і сатоші і решту крипти основаної на блокчейні, де державі фігвам, тобто такий собі світ анархії DeFy. Де навіть монополія в 51% голос не дає змоги спалити манускрипти і переписати історію не те що від народження Христа, а навіть транзакцію 5 секунд тому.
Так на то оно и государство... Если у него не будет своих денег, то не будет и государства. Тут всё предельно просто...
Для новачків на гілці: двоє безквартирних-безкінно-безкріптових сплутали тему. Не дивуйтеся: «Голод не тітка, пиріжка НЕ піднесе» ... Роботи нема, надій на власну квартиру теж... Але працюють наполегливо... Тут є позитив: уявіть собі, що хтось би з форумчан взяв би собі на роботу таких працівників...