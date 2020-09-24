Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишет Reuters. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат контролю и надзору, что создает риски безопасности и возможных убытков. «Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка. По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций. Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.
flyman написав:ну це вже темне середньовіччя, а не продвинута технологічно держава.
От ви друзі Зеленського !!! )))
Індія це зробила місяць тому, в Англії крипту не можна вивести в фіат вже місяців 3-4, розвинуті економіки ЕС і Штати скоро зроблять те саме )))
Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишет Reuters. Регулятор объяснил, что эти активы не подлежат контролю и надзору, что создает риски безопасности и возможных убытков. «Поставщики платежных сервисов не смогут строить бизнес-модели с использованием криптовалюты прямо или косвенно, и не смогут предоставлять подобные услуги», — говорится в заявлении Центробанка. По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» для участников таких транзакций. Также в ЦБ заявили, что платежи в криптовалюте могут подорвать доверие к методам и инструментам, которые в используются в платежах.
flyman написав:ну це вже темне середньовіччя, а не продвинута технологічно держава.
От ви друзі Зеленського !!! )))
Індія це зробила місяць тому, в Англії крипту не можна вивести в фіат вже місяців 3-4, розвинуті економіки ЕС і Штати скоро зроблять те саме )))
зі. причому тут Туречина?
Не знаю, як там в Англії але, як на мене, в UK DeFi стартапи тільки ростуть і пузиряцця.