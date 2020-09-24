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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Його півтора роки вна неньці не було.
погано за ним спостерігаєш
Мизантрóп
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