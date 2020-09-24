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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:49

Справа не в грошах в Батумі, пане change_pm, а в юридичних питаннях: я вивчав законодавство Грузії - де кожної зими проводив час на гірськолижному курорті в Гудаурі - купити Ви можете, але далі - нуль: ні ВНП, ні громадянство Ви не отримаєте.
Получається купівля заради купівлі.
ККД=0.
Що ви отримаєте з ласощів життя? Який смисл?
В Батумі сьогодні +18, наступні дні - дощі.
В Анталії сьогодні +26, в горах на висоті в 1400 м вдень відвідував унікальні схили, вкриті в ці дні гірськими піонами, і то було +19.
Температура води в Чорному морі у берегів Батумі сьогодні - 11,9 градуси, біля берегів Анталії в Середземному морі +18.
То який сенс???? Сидіти під парасолькою?
ККД вкладень=0.

Якщо спробувати отримати неупереджений висновок - варто звернутися до юридично-аналітичної агенції Henley&Partners:
- цінність паспорта українця (без врахування заборон сьогодення на в"їзд в усі країни Шенгенської угоди) вони оцінюють досить високо: місце 35. Реально класно!
- цінність паспорта громадянина Грузії та Туреччини оцінють майже однаково: місця 50 та 52.

Ще цікаво, що та ж агенція ставить Туреччину на місце ЧОТИРИ самих привабливих для інвестицій країн світу.
Зображення
Але підтверджую свою думку, висловлену раніше: українцю турецьке громадянство в більшості випадків не є потрібним.
Гроші треба кувати в Україні, поки (видалено) платять за все про все в 2 рази більше.
Витрачати треба в Туреччині, де все про все вартує дешевше в 2 рази.
Громадянство Туреччини є потрібним тілько заради бізнеса - та хто ж зараз займається бізнесом - почитайте київську гілку - навіть киівські рукожопі і ті кинулися замість укладання кахлів торгувати кріптою.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:25

  change_pm написав:

Подивився відос, ну, таке. Я б в Батумі не купляв... А ви?

Я би не купив би ні в Батумі, ні в Анталії.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:57

  Frant написав:
  change_pm написав:

Подивився відос, ну, таке. Я б в Батумі не купляв... А ви?

Я би не купив би ні в Батумі, ні в Анталії.

Ха, правильно, нех..р Зекоманді башляти 9% ))))
change_pm
 
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