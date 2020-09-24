Додано: Пон 19 кві, 2021 16:49

То який сенс????

сьогодення

не є потрібним.

Справа не в грошах в Батумі, пане, а в юридичних питаннях: я вивчав законодавство Грузії - де кожної зими проводив час на гірськолижному курорті в Гудаурі - купити Ви можете, але далі - нуль: ні ВНП, ні громадянство Ви не отримаєте.ККД=0.Що ви отримаєте з ласощів життя? Який смисл?В Батумі сьогодні +18, наступні дні - дощі.В Анталії сьогодні +26, в горах на висоті в 1400 м вдень відвідував унікальні схили, вкриті в ці дні гірськими піонами, і то було +19.Температура води в Чорному морі у берегів Батумі сьогодні -градуси, біля берегів Анталії в Середземному моріСидіти під парасолькою?Якщо спробувати отримати неупереджений висновок - варто звернутися до юридично-аналітичної агенції Henley&Partners:- цінність паспорта українця (без врахування заборонна в"їзд в усі країни Шенгенської угоди) вони оцінюють досить високо: місце- цінність паспорта громадянина Грузії та Туреччини оцінють майже однаково: місця 50 та 52.Ще цікаво, що та ж агенція ставить Туреччину на місце ЧОТИРИ самих привабливих для інвестицій країн світу.Але підтверджую свою думку, висловлену раніше: українцю турецьке громадянство в більшості випадківГроші треба кувати в Україні, поки (видалено) платять за все про все в 2 рази більше.Витрачати треба в Туреччині, де все про все вартує дешевше в 2 рази.Громадянство Туреччини є потрібним тілько заради бізнеса - та хто ж зараз займається бізнесом - почитайте київську гілку - навіть киівські рукожопі і ті кинулися замість укладання кахлів торгувати кріптою.