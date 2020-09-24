Получається купівля заради купівлі.
ККД=0.
Що ви отримаєте з ласощів життя? Який смисл?
В Батумі сьогодні +18, наступні дні - дощі.
В Анталії сьогодні +26, в горах на висоті в 1400 м вдень відвідував унікальні схили, вкриті в ці дні гірськими піонами, і то було +19.
Температура води в Чорному морі у берегів Батумі сьогодні - 11,9 градуси, біля берегів Анталії в Середземному морі +18.
То який сенс???? Сидіти під парасолькою?
ККД вкладень=0.
Якщо спробувати отримати неупереджений висновок - варто звернутися до юридично-аналітичної агенції Henley&Partners:
- цінність паспорта українця (без врахування заборон сьогодення на в"їзд в усі країни Шенгенської угоди) вони оцінюють досить високо: місце 35. Реально класно!
- цінність паспорта громадянина Грузії та Туреччини оцінють майже однаково: місця 50 та 52.
Ще цікаво, що та ж агенція ставить Туреччину на місце ЧОТИРИ самих привабливих для інвестицій країн світу.
Але підтверджую свою думку, висловлену раніше: українцю турецьке громадянство в більшості випадків не є потрібним.
Гроші треба кувати в Україні, поки (видалено) платять за все про все в 2 рази більше.
Витрачати треба в Туреччині, де все про все вартує дешевше в 2 рази.
Громадянство Туреччини є потрібним тілько заради бізнеса - та хто ж зараз займається бізнесом - почитайте київську гілку - навіть киівські рукожопі і ті кинулися замість укладання кахлів торгувати кріптою.