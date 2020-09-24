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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:49

Справа не в грошах в Батумі, пане change_pm, а в юридичних питаннях: я вивчав законодавство Грузії - де кожної зими проводив час на гірськолижному курорті в Гудаурі - купити Ви можете, але далі - нуль: ні ВНП, ні громадянство Ви не отримаєте.
Получається купівля заради купівлі.
ККД=0.
Що ви отримаєте з ласощів життя? Який смисл?
В Батумі сьогодні +18, наступні дні - дощі.
В Анталії сьогодні +26, в горах на висоті в 1400 м вдень відвідував унікальні схили, вкриті в ці дні гірськими піонами, і то було +19.
Температура води в Чорному морі у берегів Батумі сьогодні - 11,9 градуси, біля берегів Анталії в Середземному морі +18.
То який сенс???? Сидіти під парасолькою?
ККД вкладень=0.

Якщо спробувати отримати неупереджений висновок - варто звернутися до юридично-аналітичної агенції Henley&Partners:
- цінність паспорта українця (без врахування заборон сьогодення на в"їзд в усі країни Шенгенської угоди) вони оцінюють досить високо: місце 35. Реально класно!
- цінність паспорта громадянина Грузії та Туреччини оцінють майже однаково: місця 50 та 52.

Ще цікаво, що та ж агенція ставить Туреччину на місце ЧОТИРИ самих привабливих для інвестицій країн світу.
Зображення
Але підтверджую свою думку, висловлену раніше: українцю турецьке громадянство в більшості випадків не є потрібним.
Гроші треба кувати в Україні, поки (видалено) платять за все про все в 2 рази більше.
Витрачати треба в Туреччині, де все про все вартує дешевше в 2 рази.
Громадянство Туреччини є потрібним тілько заради бізнеса - та хто ж зараз займається бізнесом - почитайте київську гілку - навіть киівські рукожопі і ті кинулися замість укладання кахлів торгувати кріптою.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:25

  change_pm написав:

Подивився відос, ну, таке. Я б в Батумі не купляв... А ви?

Я би не купив би ні в Батумі, ні в Анталії.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:57

  Frant написав:
  change_pm написав:

Подивився відос, ну, таке. Я б в Батумі не купляв... А ви?

Я би не купив би ні в Батумі, ні в Анталії.

Ха, правильно, нех..р Зекоманді башляти 9% ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:15

Юстас Алексу...

Роберто, все в порядку?
https://twitter.com/taxfreelt/status/13 ... 3281737728

зі. а то не пишеш, що там в Туречинні, а в святій землі якісь бізпорядки...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:33

  akurt написав:я вивчав законодавство Грузії - де кожної зими проводив час на гірськолижному курорті в Гудаурі - купити Ви можете, але далі - нуль: ні ВНП, ні громадянство Ви не отримаєте.
Получається купівля заради купівлі.

Це ж нормально!
Квартира на закордонному курорті - купляється для себе!
Тому гроші не варто рахувати і економити!

Солідна людина повинна мати з десяток квартир - і в Туреччині, і в Грузії, і на Кіпрі, і в Гренландії!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:31

  Frant написав:Це ж нормально!
Квартира на закордонному курорті - купляється для себе!
Тому гроші не варто рахувати і економити!
Солідна людина повинна мати з десяток квартир - і в Туреччині, і в Грузії, і на Кіпрі, і в Гренландії!


РIдко на гIлцi зустрIнеш розумнi речI. Але тут - без питань.
Приємно. Без жартів.
Крім того - для форумчан - дороговказ.
Трохи прогавили, правда, форумчани: з осені 2017 по літо 2020 була фактично безкоштовна роздача квартир на Середземному морі.
Тепер вже немає...
Я весь час наводив конкретні приклади, мені навіть за себе було соромно: багато наших українців, з якими тут познайомився, купували і 8, і 10 років тому - інфа є на цій гілці.
Самокритично писав: я НЕ самий розумний, були та є люди значно розумніші за мене.
Якщо з економічно-фінансової точки зору, то "ямка" в цінах все ж таки була не у 2010-2016 роках, а саме з осені 2017 по літо 2020.
Але флудери на гілці так наполегливо працювали з вересня 2018 по літо 2020, що збили з толку нормальних людей.
Заслуговують флудери на "Орден Трудового Красного Знамени".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 кві, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:48

  akurt написав:з осені 2017 по літо 2020 була фактично безкоштовна роздача квартир на Середземному морі.
не було жодної безплатної роздачі нерухомості на берегах середземного моря. 30 000 євро за цоколь-неліквід у третій лінії, за 4 км від моря - товар на любителя.

Якщо пана Акурта цікавить майже безплатна нерухомість, то її повно в селах Житомирської чи Тернопільської областей. За 500-1000 дол можна купити добрячу хату з шматком землі і жити працею рук своїх в екологічно чистому місці. :wink:

П.С. З відчуттям гумору у обліківки Акурт - поганувато))))
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:21

Бесплатная раздача по 30000€ была в 2015 году - 45000$ за неликвид в виде однокомнатного хруща в 15-им минутах от метро в Киеве.
Достаточно было купить два неликвида, вкинуть в ремонт двух неликвидов 11000$, потом ещё на утепление затекающих наружных стен обоих неликвидов 1800$ - и вуаля - 4500*2=9000 гривен каждый месяц в кармане!
А 9000 гривен в месяц - это не 900 гривен!

Сейчас идёт интересный процесс, точнее 2:
Первый - akurt на пляже «Под соснами» читает умные мысли на Киевской ветке (этой ветке на умные мысли не везёт). Контингент «не тот».
Второй происходит в славном, но как-то нервничающем, Херсоне. Там люди не иначе «с дуру» купили в октябре 2020 всего за 45000$ прекрасную «дачу». Вкинули в ремонт не признаются сколько (думаю, 5000$) и потом ещё 1000$ (Эта цифра точная) в расчистку берега от дерьма.
Закончили, обрадовались, успокоились и в начале апреля по путевке слетали в Турцию, в Аланию...
Вернулись с вырванными на голове волосами: «Боже, почему ты нас не надоумил, что такое дача???? Как мы могли так лохануться!!!!»
Программа - минимум: срочно продавать, чтобы хотя бы вернуть деньги (45000$).
Программа - максимум: не позднее осени 2021 купить настоящую дачу, но уже в Алании. Это Турция, кто не знает..
Для справки: я абсолютно и никак не влиял ни на какое их решение, и нигде ничего и никак не советовал.
«Хорошая мыслЯ приходит опослЯ».
Иногда последнее стоит дорого.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:25

  akurt написав:Бесплатная раздача по 30000€ была в 2015 году - 45000$ за неликвид в виде однокомнатного хруща в 15-им минутах от метро.
Достаточно было купить два неликвида, вкинуть в ремонт 11000$, потом ещё на утепление затекающих наружных стен 1800$ - и вуаля - 4500*2=9000 гривен каждый месяц в кармане!

Сейчас идёт интересный процесс, точнее 2:
Первый - akurt на пляже «Под соснами» читает умные мысли на Киевской ветке (этой ветке на умные мысли не везёт). Контингент «не тот».
Второй происходит в славном но как-то нервничающем Херсоне. Там люди не иначе «с дуру» купили в октябре 2020 всего за 45000$ прекрасна «дачу». Вкинули в ремонт не признаются сколько (думаю, 5000$) и потом ещё 1000$ в расчистку берега от дерьма.
Закончили, обрадовались, успокоились и в начале апреля по путевке слетали в Турцию, в Аланию...
Вернулись с вырванными на голове волосами: «Боже, почему ты нас не надоумил, что такое дача???? Как мы могли так лохануться!!!!»
Программа - минимум: срочно продавать, чтобы хотя бы вернуть деньги (45000$).
Программа - максимум: не позднее осени 2021 купить настоящую дачу, но уже в Алании. Это Турция, кто не знает..
Для справки: я абсолютно и никак не влиял ни на какое из решение и нигде ничего и никак не советовал.
«Хорошая мыслЯ приходит опослЯ».
Иногда последнее стоит дорого.

продавати тепер нерухомість, коли вона на хаях - це дуже слушна думка,
що в Туреччині, що в Україні.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:38

А зачем же продавать?
Почитайте название ветки.
akurt
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  #<1 ... 1033103410351036
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