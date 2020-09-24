Додано: Сер 21 кві, 2021 10:31

Frant написав: Це ж нормально!

Квартира на закордонному курорті - купляється для себе!

Тому гроші не варто рахувати і економити!

Солідна людина повинна мати з десяток квартир - і в Туреччині, і в Грузії, і на Кіпрі, і в Гренландії! Тому гроші не варто рахувати і економити!Солідна людина повинна мати з десяток квартир - і в Туреччині, і в Грузії, і на Кіпрі, і в Гренландії!

були та є люди значно розумніші за мене.

РIдко на гIлцi зустрIнеш розумнi речI. Але тут - без питань.Приємно. Без жартів.Крім того - для форумчан - дороговказ.Трохи прогавили, правда, форумчани: з осені 2017 по літо 2020 була фактичнона Середземному морі.Тепер вже немає...Я весь час наводив конкретні приклади, мені навіть за себе було соромно: багато наших українців, з якими тут познайомився, купували і 8, і 10 років тому - інфа є на цій гілці.Самокритично писав: я НЕ самий розумний,Якщо з економічно-фінансової точки зору, то "ямка" в цінах все ж таки була не у 2010-2016 роках, а саме з осені 2017 по літо 2020.Але флудери на гілці так наполегливо працювали з вересня 2018 по літо 2020, щоЗаслуговують флудери на "Орден Трудового Красного Знамени".