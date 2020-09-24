Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Справа не в грошах в Батумі, пане change_pm, а в юридичних питаннях: я вивчав законодавство Грузії - де кожної зими проводив час на гірськолижному курорті в Гудаурі - купити Ви можете, але далі - нуль: ні ВНП, ні громадянство Ви не отримаєте. Получається купівля заради купівлі. ККД=0. Що ви отримаєте з ласощів життя? Який смисл? В Батумі сьогодні +18, наступні дні - дощі. В Анталії сьогодні +26, в горах на висоті в 1400 м вдень відвідував унікальні схили, вкриті в ці дні гірськими піонами, і то було +19. Температура води в Чорному морі у берегів Батумі сьогодні - 11,9 градуси, біля берегів Анталії в Середземному морі +18. То який сенс???? Сидіти під парасолькою? ККД вкладень=0.
Якщо спробувати отримати неупереджений висновок - варто звернутися до юридично-аналітичної агенції Henley&Partners: - цінність паспорта українця (без врахування заборон сьогодення на в"їзд в усі країни Шенгенської угоди) вони оцінюють досить високо: місце 35. Реально класно! - цінність паспорта громадянина Грузії та Туреччини оцінють майже однаково: місця 50 та 52.
Ще цікаво, що та ж агенція ставить Туреччину на місце ЧОТИРИ самих привабливих для інвестицій країн світу. Але підтверджую свою думку, висловлену раніше: українцю турецьке громадянство в більшості випадків не є потрібним. Гроші треба кувати в Україні, поки (видалено) платять за все про все в 2 рази більше. Витрачати треба в Туреччині, де все про все вартує дешевше в 2 рази. Громадянство Туреччини є потрібним тілько заради бізнеса - та хто ж зараз займається бізнесом - почитайте київську гілку - навіть киівські рукожопі і ті кинулися замість укладання кахлів торгувати кріптою.
akurt написав:я вивчав законодавство Грузії - де кожної зими проводив час на гірськолижному курорті в Гудаурі - купити Ви можете, але далі - нуль: ні ВНП, ні громадянство Ви не отримаєте. Получається купівля заради купівлі.
Це ж нормально! Квартира на закордонному курорті - купляється для себе! Тому гроші не варто рахувати і економити!
Солідна людина повинна мати з десяток квартир - і в Туреччині, і в Грузії, і на Кіпрі, і в Гренландії!
Frant написав:Це ж нормально! Квартира на закордонному курорті - купляється для себе! Тому гроші не варто рахувати і економити! Солідна людина повинна мати з десяток квартир - і в Туреччині, і в Грузії, і на Кіпрі, і в Гренландії!
РIдко на гIлцi зустрIнеш розумнi речI. Але тут - без питань. Приємно. Без жартів. Крім того - для форумчан - дороговказ. Трохи прогавили, правда, форумчани: з осені 2017 по літо 2020 була фактично безкоштовна роздача квартир на Середземному морі. Тепер вже немає... Я весь час наводив конкретні приклади, мені навіть за себе було соромно: багато наших українців, з якими тут познайомився, купували і 8, і 10 років тому - інфа є на цій гілці. Самокритично писав: я НЕ самий розумний, були та є люди значно розумніші за мене. Якщо з економічно-фінансової точки зору, то "ямка" в цінах все ж таки була не у 2010-2016 роках, а саме з осені 2017 по літо 2020. Але флудери на гілці так наполегливо працювали з вересня 2018 по літо 2020, що збили з толку нормальних людей. Заслуговують флудери на "Орден Трудового Красного Знамени".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 кві, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Бесплатная раздача по 30000€ была в 2015 году - 45000$ за неликвид в виде однокомнатного хруща в 15-им минутах от метро в Киеве. Достаточно было купить два неликвида, вкинуть в ремонт двух неликвидов 11000$, потом ещё на утепление затекающих наружных стен обоих неликвидов 1800$ - и вуаля - 4500*2=9000 гривен каждый месяц в кармане! А 9000 гривен в месяц - это не 900 гривен!
Сейчас идёт интересный процесс, точнее 2: Первый - akurt на пляже «Под соснами» читает умные мысли на Киевской ветке (этой ветке на умные мысли не везёт). Контингент «не тот». Второй происходит в славном, но как-то нервничающем, Херсоне. Там люди не иначе «с дуру» купили в октябре 2020 всего за 45000$ прекрасную «дачу». Вкинули в ремонт не признаются сколько (думаю, 5000$) и потом ещё 1000$ (Эта цифра точная) в расчистку берега от дерьма. Закончили, обрадовались, успокоились и в начале апреля по путевке слетали в Турцию, в Аланию... Вернулись с вырванными на голове волосами: «Боже, почему ты нас не надоумил, что такое дача???? Как мы могли так лохануться!!!!» Программа - минимум: срочно продавать, чтобы хотя бы вернуть деньги (45000$). Программа - максимум: не позднее осени 2021 купить настоящую дачу, но уже в Алании. Это Турция, кто не знает.. Для справки: я абсолютно и никак не влиял ни на какое их решение, и нигде ничего и никак не советовал. «Хорошая мыслЯ приходит опослЯ». Иногда последнее стоит дорого.
akurt написав:Бесплатная раздача по 30000€ была в 2015 году - 45000$ за неликвид в виде однокомнатного хруща в 15-им минутах от метро. Достаточно было купить два неликвида, вкинуть в ремонт 11000$, потом ещё на утепление затекающих наружных стен 1800$ - и вуаля - 4500*2=9000 гривен каждый месяц в кармане!
Сейчас идёт интересный процесс, точнее 2: Первый - akurt на пляже «Под соснами» читает умные мысли на Киевской ветке (этой ветке на умные мысли не везёт). Контингент «не тот». Второй происходит в славном но как-то нервничающем Херсоне. Там люди не иначе «с дуру» купили в октябре 2020 всего за 45000$ прекрасна «дачу». Вкинули в ремонт не признаются сколько (думаю, 5000$) и потом ещё 1000$ в расчистку берега от дерьма. Закончили, обрадовались, успокоились и в начале апреля по путевке слетали в Турцию, в Аланию... Вернулись с вырванными на голове волосами: «Боже, почему ты нас не надоумил, что такое дача???? Как мы могли так лохануться!!!!» Программа - минимум: срочно продавать, чтобы хотя бы вернуть деньги (45000$). Программа - максимум: не позднее осени 2021 купить настоящую дачу, но уже в Алании. Это Турция, кто не знает.. Для справки: я абсолютно и никак не влиял ни на какое из решение и нигде ничего и никак не советовал. «Хорошая мыслЯ приходит опослЯ». Иногда последнее стоит дорого.
продавати тепер нерухомість, коли вона на хаях - це дуже слушна думка, що в Туреччині, що в Україні.
зі. а то не пишеш, що там в Туречинні, а в святій землі якісь бізпорядки...
Правильно таки сказав професор Преображенський - не читайте радянських газет перед обідом)). А я добавлю, що в Ізраїлі взагалі новин не вартує читати та телевізор дивитись, щоб не забивати голову різними дурницями, як і у будь якій іншій країні із стабільною єкономікою та банківською системою. Набагато краще замість на цього прогулятись, до речі вже від позавчора БЕЗ МАСОК (ПРИВІТ "ПОЛОНЕНИМ" В АНТАЛІЇ), по гарній цвітучій набережній і подихати свіжим морським повітрям в тіні пальм. А ВАЖЛИВІ новини мені і так із задоволенням донесуть оточуючі люди. Тільки на жаль про Туреччину не розкажуть, тому доводиться деколи і самому щось почитати. До речі скоро викладу, ще один свій прогноз ( ПЕРШИЙ НА ЖАЛЬ ВЖЕ ЗБУВАЄТЬСЯ БУКВАЛЬНО НА ОЧАХ - ПРО КРАХ ТУРИСТИЧНОГО СЕЗОНУ ВЕСНА-ЛІТО У ТУРЕЧЧИНІ).