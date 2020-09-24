Додано: Сер 21 кві, 2021 15:08

Для справки для новичков на ветке: красавец выше ЛОХАНУЛСЯ в июне 2019 с покупкой квартиры за 40 000 евро в новеньком комплексе в Анталии.

Купил ж/б параллелепипед в Киеве, к которому - к Киеву - мало того, что не имел НИКАКОГО отношения, но еще и решил реализовать невиданное в мире: дистанционный ремонт ж/б параллелепипеда по интернету из кибуца в Израиле с помощью киевских "рукожопых".

Рукожопые развели его на бабло так, что "дистанционный ремонт" вынужден остановить и сидит в кибуце у разбитого израильского корыта.

Пописывает от безнадёги тута...



Для справки: сегодня в аэропорт Бен Гурион в Израиле прибывает только 1 (один) самолет из РФ - наш красавец ставит зависимость вашей жизни от количества авиарейсов в ту или иную страну с рассиянскими туристами. Отчень он зело за рАсиянскИх тУрИстАв переживает...

Такие у нас красавцы на ветке...

Я их называю нежно и с любовью "хВахівці".

Приносят реальную пользу: показывают, как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.