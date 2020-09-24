Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Глянул новости по Турции за неделю. Да...печалька..Там всё стабильно ПЛОХО... В битве с коронавирусом пока ВООБЩЕ никакого прогресса. Турецкие туристическое компании начали рушиться под тяжестью кредитов и отменённого летнего сезона. Такую оценку опубликовали эксперты местного делового портала Patronlar Dünyası. Турфирмы и отели обременены долгами, а надежды на возвращение туристов исчезают с каждым днем: подробности читайте в материале «Турцию полностью закрывают изнутри: на курорты надвигается катастрофа».
Статистика, которую приводит издание, следующая: на конец 2020 года туристические фирмы задолжали банкам 136,4 миллиарда лир ($16,8 млрд), что на 43% больше, чем в предыдущем году. Занятость в этом секторе упала на 19 процентов до 1,38 миллиона человек. При этом в январе звучали оптимистичные прогнозы, министр туризма Мехмет Нури Эрсой предсказывал V-образное восстановление сектора. Тогда, по словам министра, правительство рассчитывало удвоить количество туристов в 2021 до 31 млн, и был расчёт, что Турция заработает на туристах 23,3 миллиарда долларов. P.S. MЕЧТЫ...МЕЧТЫ..Надежды на восстановление туризма даже к концу лета тают с каждым днём. https://www.tourprom.ru/news/50013/
Для справки для новичков на ветке: красавец выше ЛОХАНУЛСЯ в июне 2019 с покупкой квартиры за 40 000 евро в новеньком комплексе в Анталии. Купил ж/б параллелепипед в Киеве, к которому - к Киеву - мало того, что не имел НИКАКОГО отношения, но еще и решил реализовать невиданное в мире: дистанционный ремонт ж/б параллелепипеда по интернету из кибуца в Израиле с помощью киевских "рукожопых". Рукожопые развели его на бабло так, что "дистанционный ремонт" вынужден остановить и сидит в кибуце у разбитого израильского корыта. Пописывает от безнадёги тута...
Для справки: сегодня в аэропорт Бен Гурион в Израиле прибывает только 1 (один) самолет из РФ - наш красавец ставит зависимость вашей жизни от количества авиарейсов в ту или иную страну с рассиянскими туристами. Отчень он зело за рАсиянскИх тУрИстАв переживает... Такие у нас красавцы на ветке... Я их называю нежно и с любовью "хВахівці". Приносят реальную пользу: показывают, как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.
Уважаемый топикстарПЁР ведь не ВАНГА с житомирского вокзала, и не знает, что сейчас мною рассматривается предложение от богатого соседа купить мой прекрасный "паралепипед" в Киеве для своей дочери на 30 000 $ ( минус двушка на разводку электрики и штукатурку, чему кстати покупатель очень РАД ) дороже от цены покупки в июле 2019 года. Учитывая последние военно-политические события на Украине, откровенно говоря возникло желание переложиться в тихую "израильскую гавань". Благо росту криптовалют за последний год и кредит брать не нужно будет на новую трёшку на котловане на побережье Израиля. Который у вас там час? Не забывайте про комендантский час после 19.00, а то штраф и лишение ВНЖ на месте))
Это подтверждает известную нам истину: лоханулся и полинял на кормление семей Киевских и околокиевских рукожопых. Кстати, опытные форумчане подтвердят: вкинутое в рукожопых и в то, что они наворотили за присланные баксы, в случае продажи никак не учитывается и никак не возмещается. Более того: лишние затраты на переделку и утилизацию навороченного. Лучше бы вообще ничего не делал. Итого: последние 2 года горбатился в Израиле бесплатно, то есть даром. Продолжать в том же духе дальше. Для всех приятный поучительный пример КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.
Рукожопые ( я такого не говорил) молодцы кстати. Цены хоть и загнули конечно но свою работу сделали просто идеально. Стены "под яйцо" от полированы, а проводка лучше чем у немцев, что и стало решающим фактором желания покупателя купить мою квартиру.
Признаю: дистанционный ремонт ж/б параллелепипеда в Киеве из кибуца в Израиле с помощью ВатсАпп - это реально новое, это реально круто! Тут впереди планеты всей! Пять баллов! Точнее - 100 - по системе оценок знаний в стране нынешнего проживания.