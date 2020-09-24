Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Глянул новости по Турции за неделю. Да...печалька..Там всё стабильно ПЛОХО... В битве с коронавирусом пока ВООБЩЕ никакого прогресса. Турецкие туристическое компании начали рушиться под тяжестью кредитов и отменённого летнего сезона. Такую оценку опубликовали эксперты местного делового портала Patronlar Dünyası. Турфирмы и отели обременены долгами, а надежды на возвращение туристов исчезают с каждым днем: подробности читайте в материале «Турцию полностью закрывают изнутри: на курорты надвигается катастрофа».
Статистика, которую приводит издание, следующая: на конец 2020 года туристические фирмы задолжали банкам 136,4 миллиарда лир ($16,8 млрд), что на 43% больше, чем в предыдущем году. Занятость в этом секторе упала на 19 процентов до 1,38 миллиона человек. При этом в январе звучали оптимистичные прогнозы, министр туризма Мехмет Нури Эрсой предсказывал V-образное восстановление сектора. Тогда, по словам министра, правительство рассчитывало удвоить количество туристов в 2021 до 31 млн, и был расчёт, что Турция заработает на туристах 23,3 миллиарда долларов. P.S. MЕЧТЫ...МЕЧТЫ..Надежды на восстановление туризма даже к концу лета тают с каждым днём. https://www.tourprom.ru/news/50013/
Для справки для новичков на ветке: красавец выше ЛОХАНУЛСЯ в июне 2019 с покупкой квартиры за 40 000 евро в новеньком комплексе в Анталии. Купил ж/б параллелепипед в Киеве, к которому - к Киеву - мало того, что не имел НИКАКОГО отношения, но еще и решил реализовать невиданное в мире: дистанционный ремонт ж/б параллелепипеда по интернету из кибуца в Израиле с помощью киевских "рукожопых". Рукожопые развели его на бабло так, что "дистанционный ремонт" вынужден остановить и сидит в кибуце у разбитого израильского корыта. Пописывает от безнадёги тута...
Для справки: сегодня в аэропорт Бен Гурион в Израиле прибывает только 1 (один) самолет из РФ - наш красавец ставит зависимость вашей жизни от количества авиарейсов в ту или иную страну с рассиянскими туристами. Отчень он зело за рАсиянскИх тУрИстАв переживает... Такие у нас красавцы на ветке... Я их называю нежно и с любовью "хВахівці". Приносят реальную пользу: показывают, как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.
Уважаемый топикстарПЁР ведь не ВАНГА с житомирского вокзала, и не знает, что сейчас мною рассматривается предложение от богатого соседа купить мой прекрасный "паралепипед" в Киеве для своей дочери на 30 000 $ ( минус двушка на разводку электрики и штукатурку, чему кстати покупатель очень РАД ) дороже от цены покупки в июле 2019 года. Учитывая последние военно-политические события на Украине, откровенно говоря возникло желание переложиться в тихую "израильскую гавань". Благо росту криптовалют за последний год и кредит брать не нужно будет на новую трёшку на котловане на побережье Израиля. Который у вас там час? Не забывайте про комендантский час после 19.00, а то штраф и лишение ВНЖ на месте))
Это подтверждает известную нам истину: лоханулся и полинял на кормление семей Киевских и околокиевских рукожопых. Кстати, опытные форумчане подтвердят: вкинутое в рукожопых и в то, что они наворотили за присланные баксы, в случае продажи никак не учитывается и никак не возмещается. Более того: лишние затраты на переделку и утилизацию навороченного. Лучше бы вообще ничего не делал. Итого: последние 2 года горбатился в Израиле бесплатно, то есть даром. Продолжать в том же духе дальше. Для всех приятный поучительный пример КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ.
Рукожопые ( я такого не говорил) молодцы кстати. Цены хоть и загнули конечно но свою работу сделали просто идеально. Стены "под яйцо" от полированы, а проводка лучше чем у немцев, что и стало решающим фактором желания покупателя купить мою квартиру.
Признаю: дистанционный ремонт ж/б параллелепипеда в Киеве из кибуца в Израиле с помощью ВатсАпп - это реально новое, это реально круто! Тут впереди планеты всей! Пять баллов! Точнее - 100 - по системе оценок знаний в стране нынешнего проживания.
Роберто - не злись, это не мы придумали тебе ЧЁРНУЮ полосу в жизни. Вспомни, как ты начинал на этой ветке: про брызги шампанского и про брызги от волн Средиземного моря. Мы были реально рады: человек наслаждается жизнью, прыгая на волнах тёплого моря в прекрасную погоду. Да, потом очень быстро рукожопые выбрали все заработанные баксы - это бывает, тут сочувствуем. Каждый из форумчан попадал в ту или иную ситуацию с потерей малого или большого количества денег. И я - не исключение: однажды на моем объекте подошёл мой рабочий - реально кудесник своего дела и просил на лекарства для мамы выдать в счёт зарплаты 450 гривен. Мама в больнице. 450 гривен у меня не было и я дал 80$ на лекарства для его мамы. Потом он исчез и через месяц мне сообщили, что он на заработках в Италии - реально классный специалист. Конечно, 450 гривен - 80$ - он уже не вернул. Пошли на билет в Италию: я даже рад: помог парню и итальянцам.
Давай вернёмся к теме ветки: если каким-то чудом удастся продать брошенный ремонтом Киевский недострой - в какой стране мира что-то интересное присмотрел? Это будет реально интересно.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Так я написал ведь, что в Израиле. Но только в котлован с целью перепродажи ибо не выгодно сдавать в аренду в дальнейшем из-за небольшой ROI. Но вкладывать в котлован надёжно и стабильно получается после 2007 года постоянный рост на рынке.
А вот это уже интересно - не мне - но форумчанам. Кстати, подтверждаете то, о чем я пишу уже три года: жильё за границей нужно брать для себя, а не для сдачи в аренду. Купить и сдавать - в самом деле невыгодно. Выгодно только в Украине. И то уже начали считать иначе: например, 2,5 года назад приятели взяли в одном областном центре две однушки по 50 квадратов - каждая по 45000$. В ремонт каждой вкинули по минимуму - по 5000$ (часть делали, хотя и плевались, сами), каждую однушку переделало в псевдодвушку и успешно сдают идеальным квартирантам: без детей, котов, попугаев и собак. По 12000 гривен. Однако в эти дни их более хитрые (а, может, и более умные) соседи выставили такие же псевдодвушки на их же этаже в продажу (уже с ремонтом) по 90 000$ (!!!!). Что-то я думаю, что второй вариант интереснее и гораздо. Осветите - если не очень большой секрет - уровень цен по вложениям в израильскую надвигу. Конкурентов не бойтесь: въезд в Израиль форумчанам закрыт - боюсь, надолго, но как обучение по инвестициям было бы интересно.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 кві, 2021 16:51, всього редагувалось 1 раз.