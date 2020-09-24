Додано: Сер 21 кві, 2021 16:38

А вот это уже интересно - не мне - но форумчанам.

Кстати, подтверждаете то, о чем я пишу уже три года: жильё за границей нужно брать для себя, а не для сдачи в аренду.

Купить и сдавать - в самом деле невыгодно.

Выгодно только в Украине. И то уже начали считать иначе: например, 2,5 года назад приятели взяли в одном областном центре две однушки по 50 квадратов - каждая по 45000$. В ремонт каждой вкинули по минимуму - по 5000$ (часть делали, хотя и плевались, сами), каждую однушку переделало в псевдодвушку и успешно сдают идеальным квартирантам: без детей, котов, попугаев и собак. По 12000 гривен.

Однако в эти дни их более хитрые (а, может, и более умные) соседи выставили такие же псевдодвушки на их же этаже в продажу (уже с ремонтом) по 90 000$ (!!!!).

Что-то я думаю, что второй вариант интереснее и гораздо.

Осветите - если не очень большой секрет - уровень цен по вложениям в израильскую надвигу.

Конкурентов не бойтесь: въезд в Израиль форумчанам закрыт - боюсь, надолго, но как обучение по инвестициям было бы интересно.