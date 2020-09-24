Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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То, что жильё нужно покупать для себя за границей - это как дважды два четыре ( при условии жизни в этой стране !!!). Я кажется приводил пример, на львовской ветке пример сдачи квартири моего приятеля стоимостью 1.7 ляма $ в элитном доме за + 3000$ в месяц без мебели. Могу ещё привести примеры, но в среднем получается около 2% годовых, а с учетом роста инфляции сдавать в последнее время НЕ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО.
Очень может быть, что Вы правы. Все верно. Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров. Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно. В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц. А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО. Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях. Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить. Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
akurt написав:Очень может быть, что Вы правы. Все верно. Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров. Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно. В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц. А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО. Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях. Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить. Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
По Львову согласен в частности по уменьшению доходности аренды. Мониторю регулярно цены там ибо сижу в недвиге там тоже . Так вот ситуация с арендой всё хуже и хуже. Пока мои айтишники ещё живут, но постепенно цены падают, а предложений всё больше. Заметил еще год назад, что появились квартиры получше и дешевле моих в аренду. В центре многие шикарные квартиры в люксах с посуточной переформатировались на долгосрок. Это только в розовых мечтах долярчика его "ящик для сна" с эконом ремонтом без кондера в неохрущевке на Левандовке может сдаваться за 5000-6000 гривень, когда есть в более перспективных локациях за 6000 хотя бы такое - https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-such ... JMT8N.html. p.s. В сказку про однушки по 45 000$ с ремонтами по 5000$ и сдачей по 12 000 гривен ИДЕАЛЬНЫМ КВАРТИРАНТАМ НЕ верится от слова СОВСЕМ))
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 21 кві, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Очень может быть, что Вы правы. Все верно. Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров. Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно. В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц. А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО. Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях. Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить. Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
Чому Приват, може тре в Укрсиб. Ну не ліри ж в турецький банк.