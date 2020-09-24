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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
То, что жильё нужно покупать для себя за границей - это как дважды два четыре ( при условии жизни в этой стране !!!). Я кажется приводил пример, на львовской ветке пример сдачи квартири моего приятеля стоимостью 1.7 ляма $ в элитном доме за + 3000$ в месяц без мебели. Могу ещё привести примеры, но в среднем получается около 2% годовых, а с учетом роста инфляции сдавать в последнее время НЕ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО.
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:57
Очень может быть, что Вы правы. Все верно.
Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров.
Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно.
В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц.
А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО.
Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях.
Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить.
Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста.
Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир.
Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться.
Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:19
По Львову согласен в частности по уменьшению доходности аренды. Мониторю регулярно цены там ибо сижу в недвиге там тоже . Так вот ситуация с арендой всё хуже и хуже. Пока мои айтишники ещё живут, но постепенно цены падают, а предложений всё больше. Заметил еще год назад, что появились квартиры получше и дешевле моих в аренду. В центре многие шикарные квартиры в люксах с посуточной переформатировались на долгосрок. Это только в розовых мечтах долярчика его "ящик для сна" с эконом ремонтом без кондера в неохрущевке на Левандовке может сдаваться за 5000-6000 гривень, когда есть в более перспективных локациях за 6000 хотя бы такое -
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 21 кві, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:47
Чому Приват, може тре в Укрсиб.
Ну не ліри ж в турецький банк.
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ещё один реальный кейс моей знакомой на ул Кривоноса во Львове, ближе к Подвальной ( ну почти пл. РЫНОК)). ВЛОЖИЛА В ДВУШКУ В СТАРОМ ДОМЕ КОГДА-ТО 80 000$ С ШИКАРНЫМ РЕМОНТОМ И ТЕХНИКОЙ BOSH. МЕСЯЦЫ ПРОСТОЯ ..ЕЛЕ СДАЛА ЗА 450$ ..ВЫЕХАЛИ И ТЕПЕРЬ ЗА 400$ СДАТЬ НЕ МОЖЕТ.
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:56
Роберто, Вам комплимент - начали рассуждать интересно и актуально.
Про однушки по 45000 зря - я всегда оперирую исключительно точными цифрами.
Привычка такая.
В самом деле взяты две квартиры рядом две однушки по 45000. И взяты они в комплексе престижном и на улице престижной.
Люди не рукожопые - имеют не одну квартиру под сдачу - все продумали и вложились в 5000$ в каждую.
При этом главе семьи захотелось самому научиться укладывать кафель - ну очень не хотелось платить рукожопым. Это было самое трудное - вот так взять и научиться укладывать кафель. Ругался сильно и говорил, что это его единственная ошибка: лучше бы нанял рукожопого. Ушло много времени.
Итак реально две однушки были превращены в две псевдодвушки. И все обошлось ровно в 100 000$. И очень удачно: в одной арендатор живет уже более двух лет, состояние квартиры идеальное, во второй за 2,5 года поменялась парочка.
Так что там все ОК.
Просто Вы же знаете по этой ветке: есть дилетанты, которые начитались форумов и начали скупать неликвид с целью разбогатеть.
А есть люди с виду обычные, НЕ УМНИЧАЮТ (камень, Роберто, не в Ваш огород), а тихой сапой, не гнушаясь «закатить рукава», подгребают к себе каждого первого числа бабло и бабулеты. Хорошее бабло и хорошие бабулеты.
Так что «полёт нормальный»
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