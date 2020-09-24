Додано: Сер 21 кві, 2021 16:57

Очень может быть, что Вы правы. Все верно.

Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров.

Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно.

В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц.

А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО.

Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях.

Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить.

Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста.

Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир.

Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться.

Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.