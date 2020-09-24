Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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То, что жильё нужно покупать для себя за границей - это как дважды два четыре ( при условии жизни в этой стране !!!). Я кажется приводил пример, на львовской ветке пример сдачи квартири моего приятеля стоимостью 1.7 ляма $ в элитном доме за + 3000$ в месяц без мебели. Могу ещё привести примеры, но в среднем получается около 2% годовых, а с учетом роста инфляции сдавать в последнее время НЕ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО.
Очень может быть, что Вы правы. Все верно. Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров. Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно. В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц. А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО. Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях. Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить. Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
akurt написав:Очень может быть, что Вы правы. Все верно. Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров. Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно. В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц. А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО. Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях. Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить. Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
По Львову согласен в частности по уменьшению доходности аренды. Мониторю регулярно цены там ибо сижу в недвиге там тоже . Так вот ситуация с арендой всё хуже и хуже. Пока мои айтишники ещё живут, но постепенно цены падают, а предложений всё больше. Заметил еще год назад, что появились квартиры получше и дешевле моих в аренду. В центре многие шикарные квартиры в люксах с посуточной переформатировались на долгосрок. Это только в розовых мечтах долярчика его "ящик для сна" с эконом ремонтом без кондера в неохрущевке на Левандовке может сдаваться за 5000-6000 гривень, когда есть в более перспективных локациях за 6000 хотя бы такое - https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-such ... JMT8N.html. p.s. В сказку про однушки по 45 000$ с ремонтами по 5000$ и сдачей по 12 000 гривен ИДЕАЛЬНЫМ КВАРТИРАНТАМ НЕ верится от слова СОВСЕМ))
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 21 кві, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Очень может быть, что Вы правы. Все верно. Я по нашему с вами родному Львову тоже могу привести множество примеров. Часть вообще-то удачные, например, купленные в позапрошлом году по 26000$ советские панельки на Науковой приносят стабильный хоть и смешной в наши дни доход - по 5000 гривен. Однако, если учесть, что покупалось дешевое под дешевого арендатора и ремонт вообще не делали - то прекрасно. В то же время ну очень дорогой ремонт в однушке между центром и Лычаковским кладбищем («Ближний центр») недолго приносил желаемые 650$ в месяц. А в (удалено) из коттеджа за 500$ в месяц вообще в коронавирус выехал квартирант и НЕ МОГЛИ НАЙТИ НИКОГО. Вернулся старый, но совсем ничего не платит: на него наехав рекет: держат в благотворительных целях. Сказал, что как только выплатит оброк в 2 лимона гривен и его не задушат, то начнёт платить. Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне.
Чому Приват, може тре в Укрсиб. Ну не ліри ж в турецький банк.
Ещё один реальный кейс моей знакомой на ул Кривоноса во Львове, ближе к Подвальной ( ну почти пл. РЫНОК)). ВЛОЖИЛА В ДВУШКУ В СТАРОМ ДОМЕ КОГДА-ТО 80 000$ С ШИКАРНЫМ РЕМОНТОМ И ТЕХНИКОЙ BOSH. МЕСЯЦЫ ПРОСТОЯ ..ЕЛЕ СДАЛА ЗА 450$ ..ВЫЕХАЛИ И ТЕПЕРЬ ЗА 400$ СДАТЬ НЕ МОЖЕТ.
Роберто, Вам комплимент - начали рассуждать интересно и актуально. Про однушки по 45000 зря - я всегда оперирую исключительно точными цифрами. Привычка такая. В самом деле взяты две квартиры рядом две однушки по 45000. И взяты они в комплексе престижном и на улице престижной. Люди не рукожопые - имеют не одну квартиру под сдачу - все продумали и вложились в 5000$ в каждую. При этом главе семьи захотелось самому научиться укладывать кафель - ну очень не хотелось платить рукожопым. Это было самое трудное - вот так взять и научиться укладывать кафель. Ругался сильно и говорил, что это его единственная ошибка: лучше бы нанял рукожопого. Ушло много времени. Итак реально две однушки были превращены в две псевдодвушки. И все обошлось ровно в 100 000$. И очень удачно: в одной арендатор живет уже более двух лет, состояние квартиры идеальное, во второй за 2,5 года поменялась парочка. Так что там все ОК. Просто Вы же знаете по этой ветке: есть дилетанты, которые начитались форумов и начали скупать неликвид с целью разбогатеть. А есть люди с виду обычные, НЕ УМНИЧАЮТ (камень, Роберто, не в Ваш огород), а тихой сапой, не гнушаясь «закатить рукава», подгребают к себе каждого первого числа бабло и бабулеты. Хорошее бабло и хорошие бабулеты. Так что «полёт нормальный»
akurt написав:Роберто, Вам комплимент - начали рассуждать интересно и актуально. Про однушки по 45000 зря - я всегда оперирую исключительно точными цифрами. Привычка такая. В самом деле взяты две квартиры рядом две однушки по 45000. И взяты они в комплексе престижном и на улице престижной. Люди не рукожопые - имеют не одну квартиру под сдачу - все продумали и вложились в 5000$ в каждую. При этом главе семьи захотелось самому научиться укладывать кафель - ну очень не хотелось платить рукожопым. Это было самое трудное - вот так взять и научиться укладывать кафель. Ругался сильно и говорил, что это его единственная ошибка: лучше бы нанял рукожопого. Ушло много времени. Итак реально две однушки были превращены в две псевдодвушки. И все обошлось ровно в 100 000$. И очень удачно: в одной арендатор живет уже более двух лет, состояние квартиры идеальное, во второй за 2,5 года поменялась парочка. Так что там все ОК. Просто Вы же знаете по этой ветке: есть дилетанты, которые начитались форумов и начали скупать неликвид с целью разбогатеть. А есть люди с виду обычные, НЕ УМНИЧАЮТ (камень, Роберто, не в Ваш огород), а тихой сапой, не гнушаясь «закатить рукава», подгребают к себе каждого первого числа бабло и бабулеты. Хорошее бабло и хорошие бабулеты. Так что «полёт нормальный»
akurt написав:Роберто, Вам комплимент - начали рассуждать интересно и актуально. Про однушки по 45000 зря - я всегда оперирую исключительно точными цифрами. Привычка такая. В самом деле взяты две квартиры рядом две однушки по 45000. И взяты они в комплексе престижном и на улице престижной. Люди не рукожопые - имеют не одну квартиру под сдачу - все продумали и вложились в 5000$ в каждую. При этом главе семьи захотелось самому научиться укладывать кафель - ну очень не хотелось платить рукожопым. Это было самое трудное - вот так взять и научиться укладывать кафель. Ругался сильно и говорил, что это его единственная ошибка: лучше бы нанял рукожопого. Ушло много времени. Итак реально две однушки были превращены в две псевдодвушки. И все обошлось ровно в 100 000$. И очень удачно: в одной арендатор живет уже более двух лет, состояние квартиры идеальное, во второй за 2,5 года поменялась парочка. Так что там все ОК. Просто Вы же знаете по этой ветке: есть дилетанты, которые начитались форумов и начали скупать неликвид с целью разбогатеть. А есть люди с виду обычные, НЕ УМНИЧАЮТ (камень, Роберто, не в Ваш огород), а тихой сапой, не гнушаясь «закатить рукава», подгребают к себе каждого первого числа бабло и бабулеты. Хорошее бабло и хорошие бабулеты. Так что «полёт нормальный»
люблю длинные язычки
Чем мне нравится Мизантрóп - это его уникальная способность одной короткой ЛАКОНИЧНОЙ фразой, ПОЛНОСТЬЮ перечеркнуть содержание целой "простыни"). И ещё по поводу однушек по 45 000. Квадратный метр кладки плитки несколько лет назад во Львове стоил немногим более 100 гривень метр "для своих". Этот скупердяй разве всю квартиру плиткой обложил включая стены и потолки, что бы этот фактор экономии так СИЛЬНО повлиял на цену ремонта? Может он и за плиткой сам гонял в Польшу на "гуртовни"? Даже суперэкономному долярчику 53 квадрата его жлоб ремонта и то стали дороже 5000$, а он с тестем далеко не только плитку ложили ( с его слов).
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 21 кві, 2021 20:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Сейчас реально интересная получилась ситуация: цены на жилье выросли в Украине (как и почти во всем мире), а арендная плата НЕ выросла и нет предпосылок для роста. Это приводит к уменьшению доходности от сдачи в аренду квартир. Но если учесть, что других финансовых инструментов, кроме как вложения в бетон, нет - то с галеры некуда деваться. Не нести же в Приват под 8% годовых грязными по гривне
І я це всім кажу! Так ні, далі своє твердять, що бетон - омно....
roberto dark написав:"ящик для сна" с эконом ремонтом без кондера в неохрущевке на Левандовке может сдаваться за 5000-6000 гривень, когда есть в более перспективных локациях за 6000 хотя бы такое - https://m.olx.ua/obyavlenie/orenda-such ... JMT8N.html. p.
п.с. А про "в более перспективных локациях" - просто смішно)))
От якщо б така ціна була справді в КРАЩІЙ ЛОКАЦІЇ, наприклад, як біля ТРСК Спартака в Авалоні Лайт, чи Грінвіль Парку, чи Екодомі - ну, тоді я просто би зняв капелюха і почав би його гризти....))) А так, просто весело читати ваші дописи)))