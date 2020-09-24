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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 01:55

  akurt написав:Дякую за комплімент - але я не міцно "тримаю руку на пульсі" нерухомості Львова.
Якось нецікаво.
Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні...
Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...

Вы уже как-то определитесь кто он - дилетант, который начитался форумов и начал скупать неликвид с целью разбогатеть ( ваши слова) или УСПЕШНЫЙ ИНВЕСТОР и одновременно невинная жертва распятая злыми и завистливыми форумчанами? Я когда слышу от долярчика такие фразы как "смішна сумма", та то "не великі гроші " и т.д в том же духе, то у меня от его финансовой безграмотности и правда "крючит")). Вот вдумайтесь - человек зарабатывает условно лет 5 эти 16 000$ тяжёлым трудом на каком то блошинном рынке продавая велосипеды, при этом живя у тёщи в коридоре и экономя каждую гривню. А потом в друг начинает размахивая собранной по крохам котлетой, как МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ, громко заявляет, что это СУЩИЕ КОПЕЙКИ!!! НЕ СМЕШНО? ВОТ В ЭТОМ ТО И ВСЯ ИРОНИЯ ..
roberto dark
 
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