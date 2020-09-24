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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 22 кві, 2021 01:55
akurt написав:
Дякую за комплімент - але я не міцно "тримаю руку на пульсі" нерухомості Львова.
Якось нецікаво.
Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх
"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні...
Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...
Вы уже как-то определитесь кто он - дилетант, который начитался форумов и начал скупать неликвид с целью разбогатеть ( ваши слова) или УСПЕШНЫЙ ИНВЕСТОР и одновременно невинная жертва распятая злыми и завистливыми форумчанами? Я когда слышу от долярчика такие фразы как "смішна сумма", та то "не великі гроші " и т.д в том же духе, то у меня от его финансовой безграмотности и правда "крючит")). Вот вдумайтесь - человек зарабатывает условно лет 5 эти 16 000$ тяжёлым трудом на каком то блошинном рынке продавая велосипеды, при этом живя у тёщи в коридоре и экономя каждую гривню. А потом в друг начинает размахивая собранной по крохам котлетой, как МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ, громко заявляет, что это СУЩИЕ КОПЕЙКИ!!! НЕ СМЕШНО? ВОТ В ЭТОМ ТО И ВСЯ ИРОНИЯ ..
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roberto dark
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:00
А все проще: он и не первое, и не второе.
Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить.
Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками.
Так что здесь тоже «полёт нормальный».
Если "разобрать по полочкам":
а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично):
- он может по готовности продать и получить профит.
- он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит.
- он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.
б) нужно признать, что это вложение МОРАЛЬНО ПОЗИТИВНОЕ, так как речь идет не о банальной перепродаже китайского ширпотреба, то есть банальную спекуляцию, а инвестицию, которая принесет пользу или его семье, или социуму даже в смысле доведения за свой счет и своем трудом ж/б параллелепипеда до общественно полезного продукта.
в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту".
Однако его критики не купили ни первое, ни второе...
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akurt
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