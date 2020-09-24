RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1036103710381039
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 01:55

  akurt написав:Дякую за комплімент - але я не міцно "тримаю руку на пульсі" нерухомості Львова.
Якось нецікаво.
Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні...
Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...

Вы уже как-то определитесь кто он - дилетант, который начитался форумов и начал скупать неликвид с целью разбогатеть ( ваши слова) или УСПЕШНЫЙ ИНВЕСТОР и одновременно невинная жертва распятая злыми и завистливыми форумчанами? Я когда слышу от долярчика такие фразы как "смішна сумма", та то "не великі гроші " и т.д в том же духе, то у меня от его финансовой безграмотности и правда "крючит")). Вот вдумайтесь - человек зарабатывает условно лет 5 эти 16 000$ тяжёлым трудом на каком то блошинном рынке продавая велосипеды, при этом живя у тёщи в коридоре и экономя каждую гривню. А потом в друг начинает размахивая собранной по крохам котлетой, как МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ, громко заявляет, что это СУЩИЕ КОПЕЙКИ!!! НЕ СМЕШНО? ВОТ В ЭТОМ ТО И ВСЯ ИРОНИЯ ..
roberto dark
 
Повідомлень: 119
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 06:00

А все проще: он и не первое, и не второе.
Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить.
Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками.
Так что здесь тоже «полёт нормальный».

Если "разобрать по полочкам":
а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично):
- он может по готовности продать и получить профит.
- он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит.
- он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.

б) нужно признать, что это вложение МОРАЛЬНО ПОЗИТИВНОЕ, так как речь идет не о банальной перепродаже китайского ширпотреба, то есть банальную спекуляцию, а инвестицию, которая принесет пользу или его семье, или социуму даже в смысле доведения за свой счет и своем трудом ж/б параллелепипеда до общественно полезного продукта.

в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту".
Однако его критики не купили ни первое, ни второе...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5796
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2201 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1036103710381039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 176, 177, 178
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1773 247462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 14:23
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 686, 687, 688
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6879 854667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 08:27
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.