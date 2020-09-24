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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 22 кві, 2021 01:55
akurt написав:
Дякую за комплімент - але я не міцно "тримаю руку на пульсі" нерухомості Львова.
Якось нецікаво.
Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх
"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні...
Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...
Вы уже как-то определитесь кто он - дилетант, который начитался форумов и начал скупать неликвид с целью разбогатеть ( ваши слова) или УСПЕШНЫЙ ИНВЕСТОР и одновременно невинная жертва распятая злыми и завистливыми форумчанами? Я когда слышу от долярчика такие фразы как "смішна сумма", та то "не великі гроші " и т.д в том же духе, то у меня от его финансовой безграмотности и правда "крючит")). Вот вдумайтесь - человек зарабатывает условно лет 5 эти 16 000$ тяжёлым трудом на каком то блошинном рынке продавая велосипеды, при этом живя у тёщи в коридоре и экономя каждую гривню. А потом в друг начинает размахивая собранной по крохам котлетой, как МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ, громко заявляет, что это СУЩИЕ КОПЕЙКИ!!! НЕ СМЕШНО? ВОТ В ЭТОМ ТО И ВСЯ ИРОНИЯ ..
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roberto dark
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Додано: Чет 22 кві, 2021 06:00
А все проще: он и не первое, и не второе.
Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить.
Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками.
Так что здесь тоже «полёт нормальный».
Если "разобрать по полочкам":
а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично):
- он может по готовности продать и получить профит.
- он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит.
- он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.
б) нужно признать, что это вложение МОРАЛЬНО ПОЗИТИВНОЕ, так как речь идет не о банальной перепродаже китайского ширпотреба, то есть банальную спекуляцию, а инвестицию, которая принесет пользу или его семье, или социуму даже в смысле доведения за свой счет и своем трудом ж/б параллелепипеда до общественно полезного продукта.
в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту".
Однако его критики не купили ни первое, ни второе...
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akurt
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:14
Чи пішов остаточно потяг?
Дійсно, Туреччина за підсумками 2019/2020 року вийшла в світові лідери зростання цін на нерухомість: ПЛЮС 30 (ТРИДЦЯТЬ) ВІДСОТКІВ ПО ВАЛЮТІ. Ну дісно була безкоштовна дармова роздча квратир - все готове, все "під ключ", з плавальними приватними басейнами та парковками. До квартири, купленої безкоштовно, або даром, додавався за ціною в 100-150 доларів ВНП в країні.
На другому місці з великим відривом - Нова Зеландія, в яку форумчанам не попасти за будь-яких умов - крім Коронавіруса дуже жорсткі умови отримання візи.
Той, хто читав цю гілку та робив висновки - реально "на коні".
Але чи пішов потяг? Невже правда, що "Бідному женитися, то й ніч мала"?
Не все так погано.
Момент номер один: якщо ціни піднялися, то спускатися з досягнутих вершин вони навряд чи будуть: тим більше немає ніяких підстав.
Момент номер два: високі ціни на житло розбуркали тих, хто і не думав продавати. Звичайна арифметика, яку НЕ враховують наші люди в Україні, які звикли нерухомість, землю та авто продавати виключно за гидомирно-зелені доляри. В країнах, де долар/гривня НЕ є основними валютами все простіше. Уявіть собі звичайну родину, яка років 5 тому купила квартиру за 170 000 лір, а раптом дізналася що зараз вона коштує 470 000 лір. Це примушує задуматися, тому що у 90% випадків турецький громадянин НЕ слідкує за курсом долара і він - зелено-гидомирний долар - ніяк йому НЕ потрібний.
Він розмірковує інакше: я витратив 170 000 лір - зараз можу отримати 470 000 лір, різниця складає 300 000 лір - то моя зарплатня за 100/12 років.
Така зміна вартості квартир з точки зору економіки пересічного громадянина привела в останній квартал до того, що знову - як у 2017-2018-2019 роках - на балконах будинків з’явилися невидані останній рік-півтора оголошення про продаж квартир.
Звісно НЕ нових квартир та по НОВИХ цінах, але... Але...
В житті людини буває різне, І РІЗНІ ПРИЧИНИ ПРОДАВАТИ.
За ранішньою кавою у кафе-пекарні я поспілкувався з людиною, яку не можна назвати рієлтором, але щось там на ринку нерухомості для власного задоволення робить: дивися, якась копійчина, мабуть, і падає.
Тому просто декілька варіантів, на які особисто я би звернув увагу: ДЕШЕВО і можливо цікаво.
Особливо в світі цін на нерухомість за залізобетонні паралелепіпеди в Україні та обов’язок годувати родини рукожопих (в Києві приятель вигнав вже третю бригаду - ну реально рукожопі):
Варіант 1.
- квартира 1+1; мікрорайон Hurma (те, що лікар приписав); - 2 поверх; - 60 кв.м;- З меблями та побутовою технікою; - Комплекс з басейном і охороною (не впевнений, що в 2021 басейни дозволять запустити - пишу, що думаю); - Хамам, сауна, фітнес зал; - Доглянута прилегла територія;- До Середземного моря - 1000 м (не знаю, чи правда).
Ціна - 55 000 євро.
Варіант 2.
- квартира 2+1; мікрорайон Hurma (те, що лікар приписав); "нульовий" (по-нашому перший) поверх; - 85 кв.м;- З меблями та побутовою технікою; До Середземного моря - 1000 м (не знаю, чи правда).
Ціна - 45 000 євро.
Варіант 3.
Оренда квартир з меблями - орієнтир 400 євро на місяць (оренда на 1 рік).
Як бачите, є де бідному приткнутися.
Примітка: топік-стартер гілки не займався/не займється/не планує займатися підбором квартир в продаж або в оренду. Всі повідомлення носять інформаційний характер для тих форумчан, хто думає, куди приткнути викопані з-під груші запліснявілі зелено-гидомирні долари.
Топік-стартер противник купівлі нерухомості або автівок на вторинному ринку.
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akurt
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:36
Как это не покупал дериватив? А что он купил? Разве не обещание застройщика построить ? Или как в Израиле заключил договор с застройщиком ( и 💰 положил на эскроу-счет банковского агента, который каждые 3 месяца через специально обученного оценщика проверяет обьемы строительных работ и переводит соответственно частями деньги уже на личный счет того же застройщика) . В случае остановки строительства, есть за что достроить . Но в вашем случае ( не то не другое) получается ОПРАВДАНЫ все долярчики, покупатели деривативов, включая киевских Аркад и Укрбудов. Просто риски бывают оправданы, а бывает и НЕТ, ОСОБЕННО КОГДА ТЫ ДЕЛАЕШЬ КАК ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ ВОЛШЕБНЫХ РОЛИКОВ ДОЛЯРЧИКА)) P.S.Кое-кто покупал новострой и в 2015 году на котловане, когда ему крутили у виска знакомые и говорили, что Украина - "ВСЁ" . Также и биткоин по 3600$ , когда он никому не был нужен в 2019 и в Израильской биткоин обменке было "шаром покати" кроме самого работника, который смотрел на тебя, покупающего падающую который месяц крипту удивлёнными глазами . И даже в марте 2020 тоже долярчикам был шанс докупиться, но это не тема этой ветки.))
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roberto dark
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:43
Вы подняли целый пласт интересных актуальных и познавательных вопросов, в том числе освещающих особенности рынка недвижимости в Израиле.
Это реально интересно.
Но если смотреть на Украину - то там да - такова реальность - люди делают то, что лично я никогда не делал - с удовольствием вприпрыжку покупают котлованы без фундамента.
Иногда выигрывают, иногда проигрывают навсегда.
Проиграли навсегда мои приятели, купили "квартиру" (хи-хи) в новом "шикарном" комплексе в Ирпени под Киевом.
Поезд с баблом ушел навсегда.
Но это - реальность и не Израиля, и не Турции.
И что делать таким как Успіх? Только то, что делают.
"Скованные одной цепью..." (слова из песни).
P.S. "Волшебные ролики Долярчика" лично я никогда не смотрел вообще, хотя видел на них ссылки в его постах. Ну искал человек Священный Грааль... Ну что же...
Кстати, их никогда не смотрит и моя племянница, которая неожиданно стала гражданкой Израиля (вышла замуж) - та ролики не смотрит, она их РАЗМЕЩАЕТ для лохов и получает немало бабла. Восторгаюсь ею: разводит лохов классно!
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akurt
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:49
Ну ведь один раз прокатило с недвигой, так почему бы не повторить по завету великого Роберта Кийосаки))p.s. Разница только в том, что это уже инвестиционная квартира. Не для собственного проживания, а вот арендный бизнес подобных квартир СЕГОДНЯ во Львове- это как точно выразился один из форумчан подобно ПРОДАЖИ СЕМЕЧЕК БАБУШКОЙ НА ОСТАНОВКЕ.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Чет 22 кві, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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roberto dark
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:56
Ну прокатывает же у многих.
Иногда очень забавно и неожиданно.
Львов: новый комплекс на 150 квартир - парковочных мест в доме 25.
Цена 9600 долларов - покупают 4 на примерно 40 000 долларов.
Ждут один год: начинается полный Аллес капут с парковочными местами - реально самим жильцам негде ставить свое авто даже вокруг дома. Драки, ссоры, разборки, подсчёт авто на каждую квартиру, реальный "срач" в группе дома в Вайбере.
Парковочные места выставляются в аренду по 80 долларов в месяц (цель - отбить вложенное за 10 лет).
Итог: вложенные менее чем 40 000 долларов приносят в месяц 320 долларов. Без ремонта без бригад рукожопых, без разводки по квартире электрики и так далее.
Долярчику и не только ему просто завидовать.
И - естественно - такое не снилось в Турции и, вероятно, в Израиле, я уже не говорю о других странах.
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akurt
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:01
akurt написав:
Ну прокатывает же у многих.
Иногда очень забавно и неожиданно.
Львов: новый комплекс на 150 квартир - парковочных мест в доме 25.
Цена 9600 долларов - покупают 4 на примерно 40 000 долларов.
Ждут один год: начинается полный Аллес капут
с парковочными местами - реально самим жильцам негде ставить свое авто даже вокруг дома. Драки, ссоры, разборки, подсчёт авто на каждую квартиру, реальный "срач" в группе дома в Вайбере.
Парковочные места выставляются в аренду по 80 долларов в месяц (цель - отбить вложенное за 10 лет).
Итог: вложенные менее чем 40 000 долларов приносят в месяц 320 долларов. Без ремонта без бригад рукожопых, без разводки по квартире электрики и так далее.
Долярчику и не только ему просто завидовать.
И - естественно - такое не снилось в Турции и, вероятно, в Израиле, я уже не говорю о других странах.
Это инвестиционный " снайперский выстрел ". Для большинства львовских новостроек не актуально. В том числе моих.
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roberto dark
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:05
Ну так не все же угадывают в лотерею.
Я вот купил турецкое Спортлото "6 из 49" и угадал.
Угадал именно те цифры, которые ничего не выиграли.
Тоже результат.
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akurt
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Додано: Чет 22 кві, 2021 11:42
Варіант 1.
- квартира 1+1; мікрорайон Hurma (те, що лікар приписав); - 2 поверх; - 60 кв.м;- З меблями та побутовою технікою; - Комплекс з басейном і охороною (не впевнений, що в 2021 басейни дозволять запустити - пишу, що думаю); - Хамам, сауна, фітнес зал; - Доглянута прилегла територія;- До Середземного моря - 1000 м (не знаю, чи правда).
Ціна - 55 000 євро -
Звучит для меня как израильтяна просто НЕВЕРОЯТНО ДЁШЕВО как для новой, укомплектованной квартиры 60 метров 1000 м от Средиземного моря . У нас такой вариант даже страшно полумать сколько может стоить. Если взять например Бат Ям ( не сам Тель-Авив, где вообще цены космос) то это будет примерно от 500 000$ и выше. Но это не точно, ибо у нас такого малогабаритного жилья очень мало и почти не строят.
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roberto dark
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