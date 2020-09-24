Додано: Чет 22 кві, 2021 06:00

А все проще: он и не первое, и не второе.

Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить.

Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками.

Так что здесь тоже «полёт нормальный».



Если "разобрать по полочкам":

а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично):

- он может по готовности продать и получить профит.

- он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит.

- он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.



б) нужно признать, что это вложение МОРАЛЬНО ПОЗИТИВНОЕ, так как речь идет не о банальной перепродаже китайского ширпотреба, то есть банальную спекуляцию, а инвестицию, которая принесет пользу или его семье, или социуму даже в смысле доведения за свой счет и своем трудом ж/б параллелепипеда до общественно полезного продукта.



в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту".

Однако его критики не купили ни первое, ни второе...