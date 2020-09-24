Додано: Чет 22 кві, 2021 12:22

Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры.Грех не покупать по такой цене.Я вам скажу большеЕсли открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса.Это примерно 175 000 долларов.Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное -Ссылка:Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто:- август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838.- апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Ценна в долларах: 223 700 долларов США.Профит: 223700-177838=45 862 доллара США.Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%).И это жилье высокого класса.Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря.Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир.Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".