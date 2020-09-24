Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мене тут просив один форумчанин повідомляти по новини із Туреччини. Отже ВАЖЛИВІ повідомлення -
Не иначе как злым роком или казнями египетскими из Ветхого Завета это назвать нельзя: не успела Россия закрыть туризм на курорты Турции, как на них сначала обрушилось довольно сильное землетрясение – магнитудой 5.3 балла, а через неделю - в прибрежные воды пляжей произошло нашествие ядовитых рыб. Мистика ещё и в том, что перед самым закрытием Турции автобус туроператора Пегас Туристик, полный российских туристов, попал в страшное ДТП во время экскурсии из Анталии в Каппадокию, и одна туристка погибла. А сразу после закрытия Турции российские власти объявили об открытии прямых рейсов на курорты Египта - «заклятого» конкурента Турции не только в туризме, но и в геополитическом влиянии на Ближнем Востоке. P.S. До речі, я також вам раджу акурте підписатися на дуже правдивий та інформативний ресурс . Будете в курсі усіх важливих подій https://www.tourprom.ru/news/50022/
akurt написав:Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні... Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...
І я кажу - смішні кошти! - а в тутешніх, аж піна з рота йде, наче я вклав 4 лями!
akurt написав:А все проще: он и не первое, и не второе. Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить. Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками. Так что здесь тоже «полёт нормальный».
akurt написав:а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично): - он может по готовности продать и получить профит. - он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит. - он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.
Знову золоті слова! Саме так і є!
akurt написав:в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту". Однако его критики не купили ни первое, ни второе...
Отож-бо!
akurt написав:"Волшебные ролики Долярчика" лично я никогда не смотрел вообще, хотя видел на них ссылки в его постах. Ну искал человек Священный Грааль... Ну что же...
А я їх дивлюсь, щоб підбодритись/підняти собі настрій/подивитись помилки інших людей і т.п.! (ютуб-ролик ж різні бувають)
akurt написав:Парковочные места выставляются в аренду по 80 долларов в месяц (цель - отбить вложенное за 10 лет). Итог: вложенные менее чем 40 000 долларов приносят в месяц 320 долларов. Без ремонта без бригад рукожопых, без разводки по квартире электрики и так далее. Долярчику и не только ему просто завидовать
Класно, що так там вийшло... А в моєму будинку - далеко не так(описував на своїй гілці) Люди реально довкола будинку будуть кидати автівки, а не купляти пА 220Кгрн "розмітку фарбою 3х4" в підземному паркінгу! А в оренду здати +/- 1500Кгрн/міс, що далеко до 10ти років окупності!(бо ще простої будуть точно і + трошки "комуналі")
Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры. Грех не покупать по такой цене. Я вам скажу больше по эффективности инвестиций. Если открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса. Это примерно 175 000 долларов. Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное - 1 850 000 лир. Ссылка: https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7494/detay Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.
Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто: - август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838. - апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Ценна в долларах: 223 700 долларов США. Профит: 223700-177838=45 862 доллара США. Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%). И это жилье высокого класса. Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря. Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир. Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".