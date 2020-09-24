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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037103810391040
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:05

Мене тут просив один форумчанин повідомляти по новини із Туреччини. Отже ВАЖЛИВІ повідомлення -

Не иначе как злым роком или казнями египетскими из Ветхого Завета это назвать нельзя: не успела Россия закрыть туризм на курорты Турции, как на них сначала обрушилось довольно сильное землетрясение – магнитудой 5.3 балла, а через неделю - в прибрежные воды пляжей произошло нашествие ядовитых рыб. Мистика ещё и в том, что перед самым закрытием Турции автобус туроператора Пегас Туристик, полный российских туристов, попал в страшное ДТП во время экскурсии из Анталии в Каппадокию, и одна туристка погибла. А сразу после закрытия Турции российские власти объявили об открытии прямых рейсов на курорты Египта - «заклятого» конкурента Турции не только в туризме, но и в геополитическом влиянии на Ближнем Востоке. P.S. До речі, я також вам раджу акурте підписатися на дуже правдивий та інформативний ресурс . Будете в курсі усіх важливих подій https://www.tourprom.ru/news/50022/
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:17

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  akurt написав:Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні...
Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...

І я кажу - смішні кошти! - а в тутешніх, аж піна з рота йде, наче я вклав 4 лями! :D
  akurt написав:А все проще: он и не первое, и не второе.
Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить.
Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками.
Так что здесь тоже «полёт нормальный».

Золоті слова!©
  akurt написав:а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично):
- он может по готовности продать и получить профит.
- он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит.
- он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.

Знову золоті слова! Саме так і є!
  akurt написав:в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту".
Однако его критики не купили ни первое, ни второе...

Отож-бо!
  akurt написав:"Волшебные ролики Долярчика" лично я никогда не смотрел вообще, хотя видел на них ссылки в его постах. Ну искал человек Священный Грааль... Ну что же...

А я їх дивлюсь, щоб підбодритись/підняти собі настрій/подивитись помилки інших людей і т.п.! :D (ютуб-ролик ж різні бувають)
  akurt написав:Парковочные места выставляются в аренду по 80 долларов в месяц (цель - отбить вложенное за 10 лет).
Итог: вложенные менее чем 40 000 долларов приносят в месяц 320 долларов. Без ремонта без бригад рукожопых, без разводки по квартире электрики и так далее.
Долярчику и не только ему просто завидовать

Класно, що так там вийшло...
А в моєму будинку - далеко не так(описував на своїй гілці)
Люди реально довкола будинку будуть кидати автівки, а не купляти пА 220Кгрн "розмітку фарбою 3х4" в підземному паркінгу!
А в оренду здати +/- 1500Кгрн/міс, що далеко до 10ти років окупності!(бо ще простої будуть точно і + трошки "комуналі")

п.с.
А, взагалі, то ми вчора/сьогодні обговорювали на іншій гілці, якраз майже всю історію успішності успішного Успіха! :D
Кому цікаво - то тут
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
(там на пару сторінок розписані деталі...)
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:22

Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры.
Грех не покупать по такой цене.
Я вам скажу больше по эффективности инвестиций.
Если открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса.
Это примерно 175 000 долларов.
Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное - 1 850 000 лир.
Ссылка:
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7494/detay
Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.

Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто:
- август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838.
- апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Ценна в долларах: 223 700 долларов США.
Профит: 223700-177838=45 862 доллара США.
Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%).
И это жилье высокого класса.
Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря.
Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир.
Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".
akurt
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  #<1 ... 1037103810391040
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