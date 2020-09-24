Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні... Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...
І я кажу - смішні кошти! - а в тутешніх, аж піна з рота йде, наче я вклав 4 лями!
akurt написав:А все проще: он и не первое, и не второе. Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить. Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками. Так что здесь тоже «полёт нормальный».
akurt написав:а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично): - он может по готовности продать и получить профит. - он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит. - он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.
Знову золоті слова! Саме так і є!
akurt написав:в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту". Однако его критики не купили ни первое, ни второе...
Отож-бо!
akurt написав:"Волшебные ролики Долярчика" лично я никогда не смотрел вообще, хотя видел на них ссылки в его постах. Ну искал человек Священный Грааль... Ну что же...
А я їх дивлюсь, щоб підбодритись/підняти собі настрій/подивитись помилки інших людей і т.п.! (ютуб-ролик ж різні бувають)
akurt написав:Парковочные места выставляются в аренду по 80 долларов в месяц (цель - отбить вложенное за 10 лет). Итог: вложенные менее чем 40 000 долларов приносят в месяц 320 долларов. Без ремонта без бригад рукожопых, без разводки по квартире электрики и так далее. Долярчику и не только ему просто завидовать
Класно, що так там вийшло... А в моєму будинку - далеко не так(описував на своїй гілці) Люди реально довкола будинку будуть кидати автівки, а не купляти пА 220Кгрн "розмітку фарбою 3х4" в підземному паркінгу! А в оренду здати +/- 1500Кгрн/міс, що далеко до 10ти років окупності!(бо ще простої будуть точно і + трошки "комуналі")
Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте 2021 украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры. Грех не покупать по такой цене. Я вам скажу больше по эффективности инвестиций. Если открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов (!!!) - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса. Это примерно 175 000 долларов. Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное - 1 850 000 лир. Ссылка: https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7494/detay Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.
Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто: - август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838. - апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Цена в долларах: 223 700 долларов США. Профит: 223700-177838=45 862 доллара США. Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%). В-третьих, я писал ранее свой прогноз, что после сдачи будет цена 2 000 000 лир. Если сегодня уже 1 850 000 лир - то я прав. И это жилье высокого класса. Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками/пятнами баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря. Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир. Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 кві, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры. Грех не покупать по такой цене. Я вам скажу больше по эффективности инвестиций. Если открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса. Это примерно 175 000 долларов. Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное - 1 850 000 лир. Ссылка: https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7494/detay Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.
Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто: - август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838. - апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Ценна в долларах: 223 700 долларов США. Профит: 223700-177838=45 862 доллара США. Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%). И это жилье высокого класса. Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря. Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир. Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".
Кормление рукожопых украинцев меняем на кормление рукожопых турков застройщиков? Что изменилось по факту? И вообще вопрос покупки квартиры ДЛЯ СЕБЯ В ТУРЦИИ касается в основном тех, кто ВЫЕЗЖАЕТ ТУДА НА ПМЖ ( В ОСНОВНОМ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПЕНСЫ И ДАУНШИФТЕРЫ ФРИЛАНСЕРЫ ).
Відповідь дуже проста про те, хто де та навіщо пише: на цій гілці регулярно - по 18 (!!!) повідомлень на день від однієї (!!!) особи розміщують тексти особи, які: а) не мають/не мали/не будуть мати жодного відношення до закордонної нерухомості; б) які одночасно пишуть на гілках: про київську нерухомість (не живуть в Києві), про львівську нерухомість (не живуть у Львові і навіть НІКОЛИ (!!!) не були), на валютній гілці (більше 450 доларів в руках не тримали), і так ділі. Так що нічого дивного... Раніше лікарі це називали "писчий спазм" - судоми м"язів руки від частого написання букв олівцем, ручкою, пером. Зараз писати не вміють, то тикають пальцями у клаву - з 7-30 до 23-30. В Успіха це хоч без образ та інсинуацій получається: хоч якийсь позитив...
Когда читаю иногда сообщения долярчика, то ещё раз убеждаюсь, что не зря эмигрировал со Львова ибо население всё таки РЕШАЕТ, в каком комфорте вы будете проживать и наслаждаться жизнью. Имел ввиду зависимость от окружающего вас социума, у якого щось там "пінеться у роті". Ну вы меня поняли...p.S. Рукожопые туда же...))
roberto dark написав:\ Кормление рукожопых украинцев меняем на кормление рукожопых турков застройщиков? Что изменилось по факту? И вообще вопрос покупки квартиры ДЛЯ СЕБЯ В ТУРЦИИ касается в основном тех, кто ВЫЕЗЖАЕТ ТУДА НА ПМЖ ( В ОСНОВНОМ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПЕНСЫ И ДАУНШИФТЕРЫ ФРИЛАНСЕРЫ ).
Вопросы интересные и актуальные. Попробуем разобраться: 1. С чего Вы взяли, что турецкие застройщики рукожопые - турки сейчас строят вместо рукожопых все дороги во Львовской области, турки сейчас строят знаменитую трассу ДНЕПР-КИЕВ ЧЕРЕЗ Решетиловку. Турки достраивают рукожопым проект 20-21 века - мост в Запорожье. Турки достраивают подарок Павла Лазаренко Леониду Кучме - метро в Днепре (открыто в декабре месяце одного из годов 20-го века при минус 20 и с тех пор почти было заморожено: часть метро было из никуда в никуда).
2. Ясно, что работники/Застройщики бывают разные и надо смотреть и щупать объект. Тут я уже освещал варианты: а) в 2019 году в Анталию приезжали по моему приглашению два известных архитектора с Украины - они по просьбе украинских инвесторов осматривали один жилой комплекс - НЕ НАШЛИ НИ ОДНОГО НЕДОСТАТКА В ПРОИЗВОДСТВЕ работ - изучали и пилоны, и перекрытия, и потолки, фундамент, и гидроизоляцию, и лестничные марши - мы лазили с ними по всей стройке -НЕ НАШЛИ. Каждый имеет в Украине по 30 и более реализованных проектов (!!!). И каждый купил себе квартиру здесь (!!!). б) они же посмотрели на мой дом мою квартиру и поставили оценку "отлично". Для меня было удивительно, сказали, что дом и квартиры построены в стиле "Модерн". Сам не знал. в) они же посмотрели на соседний со мною дом и сразу дали негативную оценку за качество наружных штукатурных работ. Там еще обнаружился просчёт в проекте: есть подземный паркинг, но реально в него трудно заехать на авто - просчет при повороте на 90 градусов при въезде внутрь - слишком узкий проезд. г) в 2020 году я катал по городу архитектора из Украины - зав каф. "Здания и сооружения" и мы случайно - пошел дождь и все из авто бежали через проходную с охраной - прорвались на территорию комплекса вот этого: http://casabaantalya.com Вот у него реально челюсть отвисла и он сказал типа такого: "Вот это сделано так, как должно быть сделано". Кстати, вчера с ним говорил по Вайберу - так он опять тот комплекс вспоминал. Это при том, что сам делает проекты для "крутых" в Украине и делает авторский надзор. Ну а вообще - да, все надо щупать руками и смотреть, особенно предыдущие реализованы проекты.
3. Вы не правы по контингенту - в последнее время все, кто купил квартиры в Анталии - из тех кого я знаю лично - плюс/минус 40 лет. 24 апреля вылетают в Анталию очередные киевляне такого же возраста - только что спрашивали в мессенджер, что мне привезти из Украины. НИЧЕГО. Настаивали, согласился на виски Ballantines... Только очень просил купить именно в Дьюти Фри в Борасполе - все, что во всяких там Сільпо и прочая и прочая - все "левое".
Судя по недавнем видео той же Жанны то косяков у турецких строителей немеренно, про обслуживание домов вообще даже говорить не хочется. Про украинцев рукожопых - это как попадёшь. Мои киевские хоть и содрали с меня три шкуры но сделали на совесть ( мозг им вынес по скайпу конечно). А в Израиле вообще украинцев обожают ибо когда им платят ХОРОШО то вкалывают на совесть. Те же арабы ( за которыми нужно, глаз да глаз) и это те, что почти весь Израиль построили, но косячат так, что даже турки с украинцами курят в сторонке . Так что все относительно.. На счёт молодых украинцев переехавших в Турцию - это исключительно ваши ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ и низкий порог выборки ибо если смотреть общую статистику по переехавшим из других стран то ситуация наверное будет иной.