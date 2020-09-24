RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041>
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:17

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  akurt написав:Розчулює тільки те, що за інвестовані Успіх"ом 450 000 гривень - погодьтеся - смішна сума - його готові четвертувати, розіп'яти і наслати всі кари небесні...
Це - реалії соціуму: ненависть і заздрість...

І я кажу - смішні кошти! - а в тутешніх, аж піна з рота йде, наче я вклав 4 лями! :D
  akurt написав:А все проще: он и не первое, и не второе.
Своего рода - уникальный случай, когда человек своим горбом заработал не самые большие деньги и своим умом думал, куда и как их пристроить.
Не витал в облаках, и не рассказывал сказки про «деривативы», когда рассказчики спустили в унитаз все заработанное ранее, плюс к тому сделали нищими свои семьи, а взял и сделал реальное вложение, которое можно пощупать руками.
Так что здесь тоже «полёт нормальный».

Золоті слова!©
  akurt написав:а) нужно признать что вложение РАЦИОНАЛЬНОЕ, так как имеет разные варианты реализации (и именно это - просто отлично):
- он может по готовности продать и получить профит.
- он может потом сдавать - как делают все - и тоже получить профит.
- он может эту квартиру отдать одному их сыновей, что самый большой профит.

Знову золоті слова! Саме так і є!
  akurt написав:в) нужно признать, что его вложения были ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМИ. Самыми лучшими? Конечно, не факт. Но факт из серии "Знав би де впав би". Это все равно, что говорить: "Лучше бы купил лотерейный билет, который выиграл" или "Лучше бы в марте 2020 купил крипту".
Однако его критики не купили ни первое, ни второе...

Отож-бо!
  akurt написав:"Волшебные ролики Долярчика" лично я никогда не смотрел вообще, хотя видел на них ссылки в его постах. Ну искал человек Священный Грааль... Ну что же...

А я їх дивлюсь, щоб підбодритись/підняти собі настрій/подивитись помилки інших людей і т.п.! :D (ютуб-ролик ж різні бувають)
  akurt написав:Парковочные места выставляются в аренду по 80 долларов в месяц (цель - отбить вложенное за 10 лет).
Итог: вложенные менее чем 40 000 долларов приносят в месяц 320 долларов. Без ремонта без бригад рукожопых, без разводки по квартире электрики и так далее.
Долярчику и не только ему просто завидовать

Класно, що так там вийшло...
А в моєму будинку - далеко не так(описував на своїй гілці)
Люди реально довкола будинку будуть кидати автівки, а не купляти пА 220Кгрн "розмітку фарбою 3х4" в підземному паркінгу!
А в оренду здати +/- 1500Кгрн/міс, що далеко до 10ти років окупності!(бо ще простої будуть точно і + трошки "комуналі")

п.с.
А, взагалі, то ми вчора/сьогодні обговорювали на іншій гілці, якраз майже всю історію успішності успішного Успіха! :D
Кому цікаво - то тут
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
(там на пару сторінок розписані деталі...)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 304
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:22

Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте 2021 украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры.
Грех не покупать по такой цене.
Я вам скажу больше по эффективности инвестиций.
Если открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов (!!!) - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса.
Это примерно 175 000 долларов.
Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное - 1 850 000 лир.
Ссылка:
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7494/detay
Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.

Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто:
- август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838.
- апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Цена в долларах: 223 700 долларов США.
Профит: 223700-177838=45 862 доллара США.
Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%). В-третьих, я писал ранее свой прогноз, что после сдачи будет цена 2 000 000 лир. Если сегодня уже 1 850 000 лир - то я прав.
И это жилье высокого класса.
Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками/пятнами баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря.
Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир.
Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 кві, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2202 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Скажіть мені долярчику, а яке має відношення до КИЇВСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ ваш успішний "успіх" у ЛЬВОВІ? Вам своє гілки по темі мало чи як?
roberto dark
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:36

  akurt написав:Ну не зря же я даю статистику продаж каждый месяц по данным Института статистики Турецкой республики. В марте украинцы побили рекорд многих лет вообще и купили 93 квартиры.
Грех не покупать по такой цене.
Я вам скажу больше по эффективности инвестиций.
Если открыть эту ветку за октяборь-декабрь, то я там освещал недвижимость как САМУЮ дешёвую (рекорд - купили киевляне за 33 000 долларов АБСОЛЮТНО всех расходов - квартира 3+1) так и очень не дешевую: абсолютно новые квартиры 2+1 были куплены по 1 250 000 - 1 300 000 лир в комплексах Премиум-класса.
Это примерно 175 000 долларов.
Так вот на днях такую квартиру ЧАСТНОЕ лицо выставило в продажу (срок сдачи комплекса - сентябрь) - за - держитесь за что-то прочное - 1 850 000 лир.
Ссылка:
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 7494/detay
Мне сказали форумчане, что не во всех странах сайт недвижимости Турции "пускает к себе", не открывается, не знаю - но так говорят.

Ну вот берем калькулятор и считаем то, что реально дорого и реально круто:
- август 2020 вложения 1 300 000 лир. Курс доллара 7,31. Цена в долларах: 177 838.
- апрель 2021 - курс доллара сегодня 8,27. Ценна в долларах: 223 700 долларов США.
Профит: 223700-177838=45 862 доллара США.
Реально профит может быть и выше - во-первых, было условие оплаты в 50% - остальное беспроцентная рассрочка. То есть вложили 177838/2= 88 918 долларов, а сегодня продают за 223 700 по Договору переуступки (нет никаких налогов). Во-вторых, была скидка в 50 000 лир (примерно 7 000 долларов) при оплате сразу кажется (точно не помню) более 60%).
И это жилье высокого класса.
Я несколько разу же писал: понять не могу, что мешало форумчанам вырыть из-под груши приплесневевшие с черными прожилками баксы - всего-то 33 000 - и купить себе дачу на берегу Средиземного моря.
Ну или гнёздышко с системой "Умный дом", подземным паркингом, плавательным бассейном, СПА центрами и волейбольными площадками за 1 300 000/2=... лир.
Заметьте: всё без кормления семей "рукожопых".

Кормление рукожопых украинцев меняем на кормление рукожопых турков застройщиков? Что изменилось по факту? И вообще вопрос покупки квартиры ДЛЯ СЕБЯ В ТУРЦИИ касается в основном тех, кто ВЫЕЗЖАЕТ ТУДА НА ПМЖ ( В ОСНОВНОМ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПЕНСЫ И ДАУНШИФТЕРЫ ФРИЛАНСЕРЫ ).
roberto dark
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43

Відповідь дуже проста про те, хто де та навіщо пише: на цій гілці регулярно - по 18 (!!!) повідомлень на день від однієї (!!!) особи розміщують тексти особи, які:
а) не мають/не мали/не будуть мати жодного відношення до закордонної нерухомості;
б) які одночасно пишуть на гілках: про київську нерухомість (не живуть в Києві), про львівську нерухомість (не живуть у Львові і навіть НІКОЛИ (!!!) не були), на валютній гілці (більше 450 доларів в руках не тримали), і так ділі.
Так що нічого дивного...
Раніше лікарі це називали "писчий спазм" - судоми м"язів руки від частого написання букв олівцем, ручкою, пером. Зараз писати не вміють, то тикають пальцями у клаву - з 7-30 до 23-30.
В Успіха це хоч без образ та інсинуацій получається: хоч якийсь позитив...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2202 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:49

Когда читаю иногда сообщения долярчика, то ещё раз убеждаюсь, что не зря эмигрировал со Львова ибо население всё таки РЕШАЕТ, в каком комфорте вы будете проживать и наслаждаться жизнью. Имел ввиду зависимость от окружающего вас социума, у якого щось там "пінеться у роті". Ну вы меня поняли...p.S. Рукожопые туда же...))
roberto dark
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:06

  roberto dark написав:\
Кормление рукожопых украинцев меняем на кормление рукожопых турков застройщиков? Что изменилось по факту? И вообще вопрос покупки квартиры ДЛЯ СЕБЯ В ТУРЦИИ касается в основном тех, кто ВЫЕЗЖАЕТ ТУДА НА ПМЖ ( В ОСНОВНОМ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПЕНСЫ И ДАУНШИФТЕРЫ ФРИЛАНСЕРЫ ).


Вопросы интересные и актуальные.
Попробуем разобраться:
1. С чего Вы взяли, что турецкие застройщики рукожопые - турки сейчас строят вместо рукожопых все дороги во Львовской области, турки сейчас строят знаменитую трассу ДНЕПР-КИЕВ ЧЕРЕЗ Решетиловку. Турки достраивают рукожопым проект 20-21 века - мост в Запорожье. Турки достраивают подарок Павла Лазаренко Леониду Кучме - метро в Днепре (открыто в декабре месяце одного из годов 20-го века при минус 20 и с тех пор почти было заморожено: часть метро было из никуда в никуда).

2. Ясно, что работники/Застройщики бывают разные и надо смотреть и щупать объект.
Тут я уже освещал варианты:
а) в 2019 году в Анталию приезжали по моему приглашению два известных архитектора с Украины - они по просьбе украинских инвесторов осматривали один жилой комплекс - НЕ НАШЛИ НИ ОДНОГО НЕДОСТАТКА В ПРОИЗВОДСТВЕ работ - изучали и пилоны, и перекрытия, и потолки, фундамент, и гидроизоляцию, и лестничные марши - мы лазили с ними по всей стройке -НЕ НАШЛИ. Каждый имеет в Украине по 30 и более реализованных проектов (!!!).
И каждый купил себе квартиру здесь (!!!).
б) они же посмотрели на мой дом мою квартиру и поставили оценку "отлично". Для меня было удивительно, сказали, что дом и квартиры построены в стиле "Модерн". Сам не знал.
в) они же посмотрели на соседний со мною дом и сразу дали негативную оценку за качество наружных штукатурных работ. Там еще обнаружился просчёт в проекте: есть подземный паркинг, но реально в него трудно заехать на авто - просчет при повороте на 90 градусов при въезде внутрь - слишком узкий проезд.
г) в 2020 году я катал по городу архитектора из Украины - зав каф. "Здания и сооружения" и мы случайно - пошел дождь и все из авто бежали через проходную с охраной - прорвались на территорию комплекса вот этого:
http://casabaantalya.com
Вот у него реально челюсть отвисла и он сказал типа такого: "Вот это сделано так, как должно быть сделано". Кстати, вчера с ним говорил по Вайберу - так он опять тот комплекс вспоминал. Это при том, что сам делает проекты для "крутых" в Украине и делает авторский надзор.
Ну а вообще - да, все надо щупать руками и смотреть, особенно предыдущие реализованы проекты.

3. Вы не правы по контингенту - в последнее время все, кто купил квартиры в Анталии - из тех кого я знаю лично - плюс/минус 40 лет.
24 апреля вылетают в Анталию очередные киевляне такого же возраста - только что спрашивали в мессенджер, что мне привезти из Украины. НИЧЕГО. Настаивали, согласился на виски Ballantines... Только очень просил купить именно в Дьюти Фри в Борасполе - все, что во всяких там Сільпо и прочая и прочая - все "левое".
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2202 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:50

Судя по недавнем видео той же Жанны то косяков у турецких строителей немеренно, про обслуживание домов вообще даже говорить не хочется. Про украинцев рукожопых - это как попадёшь. Мои киевские хоть и содрали с меня три шкуры но сделали на совесть ( мозг им вынес по скайпу конечно). А в Израиле вообще украинцев обожают ибо когда им платят ХОРОШО то вкалывают на совесть. Те же арабы ( за которыми нужно, глаз да глаз) и это те, что почти весь Израиль построили, но косячат так, что даже турки с украинцами курят в сторонке . Так что все относительно.. На счёт молодых украинцев переехавших в Турцию - это исключительно ваши ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ и низкий порог выборки ибо если смотреть общую статистику по переехавшим из других стран то ситуация наверное будет иной.
roberto dark
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:09

Роберто!
Если можно, продолжайте позитивный актуальный темп, не превращаясь в теоретиков, которые смотрят на страну в скученную из газеты подзорную трубу.
Все что я писал/пишу, основано на том, что я лично шупал, смотрел изучал а не на видосиках.
Вот дому, в котором киевляне купили квартиру за 33000$ - двадцать лет.
Когда я впервые подъехал глянуть - удивился, выгляди на срок не более пяти лет.
Новые владельцы затеяли было - привыкнув к Киевским морозам - утеплять на зиму крышу (у них первый этаж) - еле отговорив со словами: до вас жили пожилые люди и не замёрзли. Вы не знаете анталийские зимы, когда стабильно +16 днём и солнечно. Еле отговорил. Ничего не делали и дом возрастом 20 лет практически не имеет недостатков. Жаловались, что рамы в одно стекло - так думаю и у Вас в одно стекло.
И реальность оказалась совсем другая и приятная: у них на застеклённой ложи личный камин от Застройщика. Как новый. Вечером балдеют у камина с бокалом розового сухого.

Лучше наполняйтесь ветку интересной инфой про то, что Вы сами видите и щупаете руками: например:
- в каком состоянии сдают застройщики в Израиле дома/квартиры.
- что застройщик передаёт покупателю, какой набор услуг/инфраструктуры,
Это реально интересно.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5804
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2202 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дача на берегу...уютное гнёздышко ..и прочая лабуда. Опять начались сказки для лошков-покупанов ... Я так понимаю ваша "болезнь" неизлечима))
roberto dark
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1038103910401041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, vossmy і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 177, 178, 179
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1780 247909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 14:31
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 686, 687, 688
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6879 854967
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 08:27
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.